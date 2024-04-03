نجم ليفربول يضع شرطاً لتتويج فريقه بلقب الدوري

وضع دومينيك سوبوسلاي، نجم ليفربول، شرطًا لتتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" لهذا الموسم، مشيرًا إلى أن أفضلية آرسنال بفارق الأهداف لم تعد تقلق الريدز بعد تعادل الجانرز 0-0 مع مانشستر سيتي يوم الأحد.

وفاز ليفربول على برايتون 2-1 ليتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطتين عن آرسنال و3 عن مانشستر سيتي.

ويتمتع أرسنال بفارق أهداف أكبر، (46 مقابل 40 لليفربول)، لكن سوبوسلاي يقول إن الريدز ليس قلقا بشأن ذلك مع اقتراب المراحل النهائية من الموسم.

وقال سوبوسلاي لصحيفة "سبورتال" المجرية: "تتبقى 9 مباريات، نحن في المركز الأول، ما يعني أن مصيرنا بين أيدينا".

وأضاف "فسنفوز بالدوري إذا لم نرتكب خطأً واحدًا من الآن فصاعدًا".

واستطرد اللاعب المجري "نحن نتقدم من مباراة إلى أخرى، في الوقت الحالي، لا يستحق الأمر النظر إلى أبعد من مباراة الدوري يوم الخميس ضد شيفيلد يونايتد".

وتابع "كل مباراة في الجولات التسع المتبقية يجب أن يتم التعامل معها كما لو كانت الأخيرة، وبعد خسارة آرسنال للنقاط يوم الأحد، لم نعد بحاجة إلى تسجيل 16 هدفًا في واحدة من المباريات التسع".