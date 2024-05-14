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المحترف "ماركو فرج" يعلن استعداده لتمثيل العراق: امر بأفضل فتراتي

رياضة

2024-05-14 | 04:22
المحترف &quot;ماركو فرج&quot; يعلن استعداده لتمثيل العراق: امر بأفضل فتراتي
1,919 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

كشف المحترف في صفوف سترومسجودست النرويجي، اللاعب العراقي ماركو فرج، عن سبب مهم يؤهله لتمثيل منتخبات بلاده العراق في الفترة الحالية.

ويبلغ فرج من العمر (20 عامًا) وقد مثّل المنتخب الأولمبي في 3 مباريات، إذ بدأت مسيرته في 22 مارس/ آذار 2023 في مباراة ودية أمام فيتنام لعب خلالها نحو 60 دقيقة وأسهم بفوز فريقه بنتيجة 3-0.

وقال فرج، إن تمثيل منتخب العراق دائمًا شرف لأي لاعب وطالما شعرت بالفخر وأنا أرتدي قميص "أسود الرافدين" وعلى وجه التحديد المنتخب الأولمبي، حينها تشعر بأنك مستعد لتقديم كل شيء من أجل القميص الذي ترتديه لأنك تتذكر الجماهير وعائلتك وكل شيء يخص بلدي".

وأضاف قائلًا: "أمر الآن في أفضل فتراتي، خاصة إني أشارك بصفة أساسية في جميع مباريات فريقي في الدوري النرويجي الممتاز وأنا بعمر 20 عامًا فقط، هذا الشيء ليس سهلًا على الإطلاق، خصوصًا عندما تكون لاعبًا صغيرًا في أوروبا يتطلب منك العمل بجد كبير لتكون ضمن التشكيلة الأساسية للمباريات، بالتالي أظن بأن هذا سبب مهم يؤهلني للعب مع منتخب العراق الأولمبي".

وأمضى بالقول: "كم تمنيت أن ألعب في بطولة آسيا تحت 23 عامًا، نتائج المنتخب العراقي أسعدتني جدًا والحمد لله نجح فريقنا في التأهل إلى الأولمبياد، الفريق كان رائعًا واللاعبون قدموا كل ما لديهم رغم الظروف الصعبة التي مروا بها مع انطلاق البطولة وموجة الانتقادات التي طالتهم، لكنهم ردوا في أرض الملعب وليس بالتصريحات".
 
وتابع فرج: "راضي شنيشل مدرب ممتاز وتعامله الاحترافي والأبوي معنا هو سر نجاح هذا الفريق، أتمنى أن يستمر مع الفريق الأولمبي أطول فترة ممكنة لأنه أكثر شخص يعرف اللاعبين ويعرف أيضًا كيفية توظيفهم بالصورة الصحيحة".

ونوه إلى أن "اللعب في أولمبياد باريس هدف يسعى الجميع إلى تحقيقه، أنا كلاعب جاهز جدًا للحضور مع منتخب العراق الأولمبي، إذا تمت دعوتي لن أتردد ولن يكون هناك عائقًا أمام تمثيله كون البطولة ستقام ضمن أيام فيفا وأغلب دوريات المعالم تكون متوقفة"، بحسب winwin. 

ويجيد فرج اللعب في أكثر من مركز، إذ يستطيع اللعب كصانع ألعاب أو لاعب جناح أو مهاجم وهمي وتبلغ قيمته السوقية حاليًا 400 ألف يورو.

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