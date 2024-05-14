ناد أمريكي يخطف نجم ميلان الإيطالي

وقال المدير العام في لوس أنجلوس، جون ثورينغتون: "ما رأيناه في أوليفييه جيرو، هو مزيج نادر من قدرته على التراجع قليلا من أجل إيجاد الترابط بين الخطوط وهوايته التهديفية".وتابع "يلعب في منتخب فرنسا ومع نادي ميلان في أسلوب شبيه بأسلوب فريقنا، ولدينا شعور بأننا قمنا بالخيار الصحيح لكافة هذه الأسباب".وكان جيرو (37 عاما) أعلن رحيله رسميا عن ميلان أمس الاثنين من دون أن يكشف هوية ناديه الجديد واكتفى بالقول إنه سينتقل للعب في الدوري الأمريكي الشمالي.ويعد جيرو الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي برصيد 57 هدفاً.وسجل جيرو الذي لعب مع مونبلييه الفرنسي (2010-2012) وأرسنال الإنجليزي (2012-2018) وجاره تشيلسي (2018-2021)، 38 هدفا في الدوري الإيطالي منذ انضمامه إلى ميلان في عام 2021، بينها 14 هذا الموسم.وفاز جيرو مع ميلان بلقب الدوري عام 2020 ويخوض مباراته الأخيرة بالقميص الأحمر والأسود في 25 مايو الحالي في "سان سيرو" ضد ساليرنيتانا.