فيفا يعتمد كأس العرب بطولة دولية رسمية.. العراق يتصدر المنتخبات الأكثر تتويجًا

وذكر الاتحاد الدولي في بيان نشر عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أطلعت عليه السومرية نيوز، "بناءً على طلبٍ من الاتحاد القطري لكرة القدم، ستستضيف قطر بطولة كأس العرب أعوام 2025 و2029 و2033، وذلك باعتبارها مسابقة مقامة على أساس الدعوة، إذ لن تكون مدرجة في جدول المباريات الدولية".وفي عام 2021، وافق "فيفا" على رعاية كأس العرب للمنتخبات، قبل أن يعتمدها بشكل رسمي كل 4 سنوات، خلال اجتماعه الأخير.وتعد خطوة إعتماد بطولة كأس العرب كبطولة دولية رسمية، بمثابة تعزيزٍ كبيرٍ لمكانة بطولة كأس العرب ودورها في تطوير كرة القدم في العالم العربيّ، كما تُتيح الفرصة للمنتخب العراقي وبقية المنتخبات العربية للتنافس على مستوى عالٍ واكتساب المزيد من الخبرة الدولية.