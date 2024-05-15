وحقق جيرونا مسيرة مذهلة هذا الموسم للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإسباني، حيث يحتل الفريق حاليا المركز الثالث بفارق 13 نقطة عن أتلتيك بلباو الخامس وذلك قبل ثلاث جولات فقط من ختام منافسات "الليغا".وعلى أساس الجدارة، سينضم جيرونا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إلى مانشستر سيتي، والذي سينهي الدوري الإنجليزي هذا الموسم إما متصدرا أو وصيفا.ولكن الناديين يصطدمان بشدة بقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، التي تحظر الملكية في أكثر من ناد مشارك في دوري الأبطال، لتحقيق نزاهة المسابقة وتجنب التواطؤ في المباريات.ووفقا لوثيقة "اليويفا"، هناك خياران مفتوحان أمام "مجموعة سيتي لكرة القدم"، التي أسستها أبو ظبي والتي تمتلك حصصا في 13 نادا حول العالم بما في ذلك 100 بالمائة من مانشستر سيتي و47 بالمائة من جيرونا.ويمكن أن تحل "مجموعة سيتي لكرة القدم" المشكلة عن طريق بيع الأسهم إلى طرف ثالث مستقل، ما يقلل حصة الملكية إلى أقل من 30 بالمائة، أو نقل جميع الأسهم في ناد واحد إلى صندوق ثقة عمياء تشرف عليه لجنة يعينها "اليويفا".ويمكن أن يتم اختيار الوصي من قبل "مجموعة سيتي لكرة القدم" في نموذج معتمد من "اليويفا" والذي تم تطبيقه هذا الموسم في صفقة امتثال لنادي ميلان وتولوز ومستثمرهما الأمريكي (ريد بيرد كابيتال).والفشل في الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتنفيذ العرض في موعد أقصاه 3 حزيران، من شأنه أن يؤدي إلى هبوط أحد الفريقين للمشاركة في المسابقة الأوروبية الأدنى (الدوري الأوروبي).يشار إلى أن الفريق الذي يحتل مركزا أعلى في الدوري المحلي له الأولوية في المشاركة في دوري الأبطال، وفي حالة مان سيتي وجيرونا فإن الأولوية ستكون للفريق الإنجليزي.