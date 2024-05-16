بينها منع من السوشيال ميديا.. قرارات "حازمة" لضبط حكام المباريات في العراق

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ويواجه الحكام في العراق انتقادات شديدة بسبب القرارات التي يتخذها حكام المباريات بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد الـVAR.وأضاف: "الاجتماع خرج بقرار يحتّم على جميع الحكام ضرورة الابتعاد عن الظهور الإعلامي غير المرخص، هذا القرار مهم جدًا كي يتم الحفاظ على مكانة الحكام واحترامهم في الشارع الرياضي؛ لأنهم قضاة الملاعب ويجب إبعادهم عن هذه الأمور".وأضاف: "عقوبات لائحة الحكام ستُطبَّق على أي حكم من حكامنا بمختلف الدرجات سيخالف التعليمات ويقوم بالإساءة أو التهجم على لجنة الحكام ودائرتها، وسيكون الإيقاف لمدة ستة أشهر للمرة الأولى، وسنة كاملة إذا تكرر ذلك مرة أخرى".وتابع عرب: "اللجنة والدائرة يعملان معًا لخدمة اللعبة ولا يجوز اتهامهما بأي تهمة دون دليل، فالجميع يعمل لخدمة البلد، وأن ما يصدر من البعض لا يطور اللعبة والتحكيم العراقي، بالتالي يجب وضع حد لذلك"، بحسبوكان نادي الطلبة هو آخِر الأندية انتقادًا لقرارات الحكام في دوري نجوم العراق، حيث لوّح النادي باتخاذ إجراءات قانونية لاسترداد حقه بعدما تعرّض للظلم في خمس مباريات متتالية بحسب بيانه.