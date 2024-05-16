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بينها منع من السوشيال ميديا.. قرارات "حازمة" لضبط حكام المباريات في العراق
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
كشف رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم محمد عرب، عن اتخاذ قرارات حاسمة لضبط حكام المباريات في البطولات المحلية ومن بينها دوري نجوم العراق.
ويواجه الحكام في العراق انتقادات شديدة بسبب القرارات التي يتخذها حكام المباريات بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد الـVAR.
وقال عرب، إن لجنة الحكام ودائرتها في الاتحاد العراقي لكرة القدم قد اجتمعتا برئيس الاتحاد عدنان درجال من أجل الخروج بمقررات تخص وجود الحكام وتأثيرهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضًا تأثرهم بها وبما يُنشَر عنهم".
وأضاف: "الاجتماع خرج بقرار يحتّم على جميع الحكام ضرورة الابتعاد عن الظهور الإعلامي غير المرخص، هذا القرار مهم جدًا كي يتم الحفاظ على مكانة الحكام واحترامهم في الشارع الرياضي؛ لأنهم قضاة الملاعب ويجب إبعادهم عن هذه الأمور".
*حكام العراق يُمنَعون من الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي
وتابع: "الاجتماع قرر أيضًا منع حكامنا من الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي سواء عن الاتحاد أو لجنة ودائرة الحكام بتصاريح غير مقبولة، إذ يجب على الحكام أن يتحدثوا بشكل مباشر مع الاتحاد أو لجنة الحكام للحفاظ على السرية في مثل هذه الأمور التي يجب ألّا تكون متاحة في مواقع التواصل؛ لأنها ليست لائقة بأسماء الحكام".
وأضاف: "عقوبات لائحة الحكام ستُطبَّق على أي حكم من حكامنا بمختلف الدرجات سيخالف التعليمات ويقوم بالإساءة أو التهجم على لجنة الحكام ودائرتها، وسيكون الإيقاف لمدة ستة أشهر للمرة الأولى، وسنة كاملة إذا تكرر ذلك مرة أخرى".
وتابع عرب: "اللجنة والدائرة يعملان معًا لخدمة اللعبة ولا يجوز اتهامهما بأي تهمة دون دليل، فالجميع يعمل لخدمة البلد، وأن ما يصدر من البعض لا يطور اللعبة والتحكيم العراقي، بالتالي يجب وضع حد لذلك"، بحسب winwin.
ويواجه الحكام العراقيون انتقادات شديدة من الإدارات وجماهير بعض الأندية المشاركة في دوري نجوم العراق رغم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد الـ VAR لأول مرة في ملاعب العراق هذا الموسم.
وكان نادي الطلبة هو آخِر الأندية انتقادًا لقرارات الحكام في دوري نجوم العراق، حيث لوّح النادي باتخاذ إجراءات قانونية لاسترداد حقه بعدما تعرّض للظلم في خمس مباريات متتالية بحسب بيانه.
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