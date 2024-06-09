بلجيكا يتعرض لضربة قوية قبيل يورو 2024

وتنطلق بطولة "يورو 2024" في ألمانيا، يوم 14 يونيو/حزيران الجاري، وتستمر حتى 14 يوليو/تموز المقبل.وقال الاتحاد البلجيكي، في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس": "لن يسافر توماس مونييه مؤقتا إلى ألمانيا، يوم الأربعاء، بسبب إصابة عضلية".وتعرض مونييه لاعب طرابزون سبور التركي للإصابة خلال مواجهة لوكسمبورج الودية، أمس السبت، حيث غادر المباراة بعد مرور 16 دقيقة من عمر الشوط الأول.وأضاف: "سيكون هناك المزيد من الاختبارات في اليومين المقبلين".ويتواجد منتخب بلجكيا في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات رومانيا وسلوفاكيا وأوكرانيا.