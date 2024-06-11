قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئين والشباب: العراق بالمستويين الأول والثاني

السومرية نيوز – رياضة



ينتظر منتخبانا تحت 17 و19 عاماً قرعة التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2025، وكأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2025، والتي ستُسحب يوم الخميس المقبل، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية، كوالالمبور.





وسيتم تحديد مسار التأهل من خلال مراسم القرعة الرسمية المقرر إقامتها يوم الخميس، 13 حزيران/ يونيو في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية، كوالالمبور، حيث تبدأ فعاليات سحب قرعة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً في تمام الساعة 2:00 بعد الظهر، تليها قرعة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً عند الساعة 4:00 عصراً.



*إجراءات القرعتين

تبدأ كل قرعة من وعاء المضيفين، يليها الأوعية من 5 إلى 1 على التوالي؛ ويتم إفراغ كل وعاء بالكامل قبل الانتقال إلى التالي، حيث سيتم توزيع المنتخبات المضيفة على المجموعات حسب الترتيب الأبجدي.



وسوف يتم إجراء تصفيات النسخة العشرين من كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً خلال الفترة من 19 إلى 27 أكتوبر2024، بمشاركة 43 منتخباً سيتم تقسيمهم على 10 مجموعات (سبع مجموعات من أربعة منتخبات وثلاث مجموعات من خمسة منتخبات). وتبدأ المنتخبات الوطنية للفئات العمرية في آسيا سعيها للوصول إلى نهائيات البطولتين في وقت لاحق من هذا العام، حيث تنطلق تصفيات كلا البطولتين في سبتمبر وأكتوبر على التوالي.وسيتم تحديد مسار التأهل من خلال مراسم القرعة الرسمية المقرر إقامتها يوم الخميس، 13 حزيران/ يونيو في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية، كوالالمبور، حيث تبدأ فعاليات سحب قرعة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً في تمام الساعة 2:00 بعد الظهر، تليها قرعة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً عند الساعة 4:00 عصراً.تبدأ كل قرعة من وعاء المضيفين، يليها الأوعية من 5 إلى 1 على التوالي؛ ويتم إفراغ كل وعاء بالكامل قبل الانتقال إلى التالي، حيث سيتم توزيع المنتخبات المضيفة على المجموعات حسب الترتيب الأبجدي.وسوف يتم إجراء تصفيات النسخة العشرين من كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً خلال الفترة من 19 إلى 27 أكتوبر2024، بمشاركة 43 منتخباً سيتم تقسيمهم على 10 مجموعات (سبع مجموعات من أربعة منتخبات وثلاث مجموعات من خمسة منتخبات).

أما تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً لعام 2025، فستقام بين 21 و29 سبتمبر من العام نفسه، بمشاركة 45 منتخباً مقسمين أيضاً على 10 مجموعات (خمس منها تضم أربعة منتخبات وخمس مجموعات تتكون من خمسة منتخبات).



وسوف يتأهل جميع الفائزين بصدارة المجموعات العشر، بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، إلى نهائيات البطولتين، وسينضم إليهم المضيفون الذين يتأهلون تلقائياً، السعودية سوف تستضيف كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2025، بينما ستقام النسخة الثانية والأربعون من كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً في الصين، على أن يتم اعتماد القرارات النهائية للدولتين المضيفتين من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



وتقام منافسات كل مجموعة من تصفيات البطولتين بنظام التجمع من جولة واحدة، حيث سيتم توزيع الفرق على خمسة أوعية بناءً على تصنيفها النهائي في النسخة السابقة.



في بداية القرعة، سيتم توزيع المنتخبات التي سوف تستضيف مباريات التصفيات على أوعية المُضيفين لضمان سحبها في مجموعات مختلفة.



وسيكون توزيع الأوعية لكل قرعة، مع ترتيب المنتخبات حسب التصنيف، كما يلي:



تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2025

– المستوى الأول: اليابان (1)، جمهورية كوريا (2)، أوزبكستان (3)، إيران (4)، اليمن (5) أستراليا(6)، ماليزيا (9)، أفغانستان (10) طاجيكستان (11).



– المستوى الثاني: الهند (12)، إندونيسيا (17)، بنغلادش (18)، عُمان (19)، العراق (21).



– المستوى الثالث: سوريا (22)، الإمارات (23)، قرغيزستان (25)، منغوليا (28)، بروناي دارالسلام (30)، البحرين (31).



المستوى الرابع: تركمانستان (32)، فلسطين (33)، نيبال (34)، ميانمار (35)، بوتان (36)، هونغكونغ الصين (37)، جزر ماريانا الشمالية (38)، لبنان (39)، غوام (40)، الفلبين (41).



– المستوى الخامس: المالديف (42) ، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (غير مصنفة) ،ماكاو (غير مصنفة).



– وعاء الدول المضيفة: تايلاند (8؛ المستوى الأول) ، الصين (13؛ المستوى الثاني) ، فيتنام (14؛المستوى الثاني) ، قطر (15؛ المستوى الثاني) ، لاوس (16؛ المستوى الثاني) ، الأردن (20؛المستوى الثاني) ، الكويت (24؛ المستوى الثالث) ، الصين تايبيه (26؛ المستوى الثالث) ،سنغافورة (27؛ المستوى الثالث) ، كمبوديا (29؛ المستوى الثالث).



تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2025



– المستوى الأول: أوزبكستان (1)، العراق (2)، اليابان (3)، جمهورية كوريا (4)، أستراليا (5)،إيران (7)، الأردن (8).



– المستوى الثاني: سوريا (13)، عُمان (15)، لبنان (18)، اليمن (19) منغوليا (20)، البحرين(21).



– المستوى الثالث: ماليزيا (23)، بنغلادش (24)، فلسطين (25)، الإمارات (26)، الفلبين (27)،الهند (28)، ميانمار (29)، تيمور الشرقية (30)، سنغافورة (31).



– المستوى الرابع: أفغانستان (32)، كمبوديا (33)، تركمانستان (35)، بوتان (37)، هونغ كونغ الصين (38)، سريلانكا (39)، بروناي دار السلام (40)، المالديف (41).



– المستوى الخامس: نيبال (42)، غوام (43)، جزر ماريانا الشمالية (44)، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (غير مصنفة)، ماكاو (غير مصنفة).



– وعاء الدول المضيفة: فيتنام (9؛ المستوى الأول)، إندونيسيا (10-11؛ المستوى الأول)، طاجيكستان (10-11؛ المستوى الأول)، السعودية (12؛ المستوى الثاني)، قرغيزستان (14؛ المستوى الثاني)، قطر (16؛ المستوى الثاني)، تايلاند (17؛ المستوى الثاني)، الصين تايبيه (22؛ المستوى الثالث)، الكويت (34؛ المستوى الرابع)، لاوس (36؛ المستوى الرابع).