إعلان طاقم حكام مباراة الزوراء ونفط الوسط

وسيقود مباراة كربلاء ونظيره الكرخ، حكم الساحة محمد سلمان على أن يساعده "باسم مزهر وسفين قادر"، بينما سيكون أوميد مصطفى حكما رابعا ويوسف سعيد حكما لVAR.وأسندت لجنة الحكام مباراة الحدود ونظيره الميناء إلى حكم الساحة سالم عامر على أن يساعده "جهاد عطية وأكرم إسماعيل" فيما سيكون محمد كامل حكما رابعا ومهند قاسم حكما للفيديو.بينما سيقود محمد صلاح مباراة نفط الوسط والزوراء على أن يساعده "أكرم علي وعلي فاضل ناصر"، وسيكون حيدر عدوان حكما رابعا وأحمد كاظم حكما ل VAR.وسيقود حكم الساحة علي أحمد شاكر مباراة أمانة بغداد ونظيره الكهرباء على أن يساعده "كرار عبد الكريم وعلاء جواد"، فيما سيكون حامد طالب حكما رابعا وزيد ثامر حكما ل VAR.فيما سيقود الحكم مصطفى مهنة مباراة نفط البصرة والقاسم على أن يساعده "ولاء حسين ومصطفى نوح"، وسيكون أمجد كامل حكما رابعا وسجاد خالد حكما ل VAR.