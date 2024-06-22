بعد تعثر صفقة اتحاد جدة.. القادسية يقدم عرضا لناتشو

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "قدم نادي القادسية عقدا لناتشو لمدة عامين، بعد أن تم تعليق صفقة انتقاله إلى اتحاد جدة".وأضاف فابريزيو، على حسابه بموقع "إكس": "يدرس ناتشو عرض القادسية بجدية، كما ينتظر ريال مدريد القرار النهائي للاعب، والذي سيعلن عنه خلال الأيام المقبلة".يذكر أن ناتشو (34 عاما) شارك في 45 مباراة بقميص "الميرينغي" في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي، وصنع هدفا واحدا في الدوري الإسباني.يذكر أن ناتشو يتواجد حاليا مع المنتخب الإسباني المشارك في منافسات "يورو 2024"، وشارك لمدة 90 دقيقة في الفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة، بينما جلس على مقاعد البدلاء في موقعة إيطاليا (1-0).