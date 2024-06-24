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نجم مدريد يوقع للقادسية السعودي

رياضة

2024-06-24 | 12:26
نجم مدريد يوقع للقادسية السعودي
788 مشاهدة

كشفت صحيفة "ماركا" الرياضية أن المدافع الدولي الإسباني المخضرم ناتشو فرنانديز، وقع اليوم الاثنين عقود انضمامه إلى القادسية السعودي قادما من ريال مدريد، في صفقة انتقال حر.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن ناتشو الذي يتواجد حاليا مع منتخب إسبانيا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية، وقع مع القادسية لمدة عامين.

وأوضحت أن ناتشو سيحصل على 10 ملايين يورو كراتب سنوي مع الفريق الصاعد حديثا إلى دوري روشن السعودي.

وكان ناتشو قريبا من الانضمام إلى اتحاد جدة، لكن المفاوضات توقفت بين الطرفين بشكل مفاجئ.

وينتهي تعاقد ناتشو مع ريال مدريد في 30 يونيو الجاري وأكد المدافع المخضرم في وقت سابق أنه يرغب في الرحيل عن الفريق الملكي لخوض تجربة جديدة في مسيرته.

يذكر أن ناتشو (34 عاما) شارك في 45 مباراة بقميص ريال مدريد في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي، وصنع هدفا واحدا في الدوري الإسباني.
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