لتعويض مبابي.. باريس يتحرك نحو "قاتل الحلم"

وكشفت شبكة سكاي الألمانية، أن بي إس جي مهتم بالتعاقد مع كينجسلي كومان جناح بايرن ميونخ.وأكد أيضا أن النادي الباريسي بدأ مفاوضات بالفعل لإتمام الصفقة هذا الصيف.وأوضح أن إدارة النادي البافاري تشترط مبلغا يتراوح بين 40 و50 مليون يورو مقابل الاستغناء عن جناح منتخب فرنسا الذي يشارك حاليا في بطولة يورو 2024.يذكر أن كومان (28 عاما) رحل عن بي إس جي في صيف 2014 لينتقل إلى يوفنتوس، بينما يرتدي قميص بايرن ميونخ منذ صيف 2017.ويسعى النادي الباريسي لضم جناح هجومي يعوض رحيل كيليان مبابي نجم الفريق وهدافه التاريخي الذي انتقل إلى ريال مدريد.وتأهل باريس إلى نهائي دوري الأبطال مرة واحدة فقط في تاريخه، كانت عام 2020، وانتهى حلمه في التتويج حينها، بعدما خسر من بايرن ميونخ بهدف لكومان.