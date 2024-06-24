جدول ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا 2024

مع اشتعال المنافسة بين المنتخبات الأوروبية الكبرى من أجل التقدم للفوز بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، ترتفع منافسة أخرى بين الهدافين الكبار على لقب هداف المسابقة.

وانطلقت بطولة أمم أوروبا يوم 14 حزيران الجاري، فيما يقام نهائي اليورو يوم 14 تموز المقبل، على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

وتحتضن ألمانيا النسخة الـ17 من اليورو، بمشاركة 24 منتخبًا يضمون مجموعة من الهدافين الكبار، مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفرنسي أنطوان جريزمان، الثنائي الإنجليزي هاري كين وجود بيلينجهام، الإسباني ألفارو موراتا، البلجيكي روميلو لوكاكو.

وفي السطور التالية ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا 2024.