بعد الانسحاب امام الأهلي.. الزمالك المصري مهدد بالهبوط للدرجة الرابعة

ورفض الزمالك خوض مباراته أمام الأهلي يوم الثلاثاء مطالباً بلعب جميع الأندية مبارياتها المؤجلة، فيما اعتبرته الرابطة خاسراً لمباراة القمة أمام غريمه التقليدي بهدفين وحسم 3 نقاط من رصيده.ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة من 19 مباراة، في المركز الثاني خلف المتصدر بيراميدز صاحب 62 نقطة من 25 مباراة، فيما توقّف رصيد الزمالك عند 34 نقطة من 21 مباراة قبل حسم النقاط الثلاث.ومن المفترض أن يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا يوم السبت لكن في حال أصر على موقفه الرافض بلعب المباريات فإنه سيتلقى عقوبات أكثر قسوة وذلك وفقاً لمصدر "فرانس برس" الذي لم تسمه.وقال المصدر: في حالة رفض الزمالك لعب المباراة المقبلة سيتم تطبيق اللائحة بكل حزم، وبالتالي سيتم اعتبار الزمالك منسحباً من مسابقة الدوري، وهو ما يعني معاقبة الفريق بالحرمان من المشاركة في المسابقات لمدة موسم، ثم يعود للمشاركة في الدرجة الأدنى لمسابقات الاتحاد وهي القسم الرابع.