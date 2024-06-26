الإعلان عن قائمةُ المنتخب الأولمبيّ المُشارك في أولمبياد باريس

السومرية نيوز – رياضة

أعلن مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، اليوم الأربعاء، عن قائمةُ المنتخب المُشارك في أولمبياد باريس.

وتضمنت القائمة كل من: (حسين حسن وكميل سعدي وحسن عباس) لحراسة المرمى، كما ضمت كل من (كرار سعد وزيد تحسين ويوسف الامام ومصطفى سعدون واحمد مكنزي وحسين عامر وسعد ناطق وحسين علي) لخط الدفاع. وفي خط الوسط كل من (كرار محمد وإبراهيم بايش ونهاد محمد وعلي جاسم ويوسف الأمين ومنتظر عبد الأمير وبلند ازاد ومنتظر محمد). اما خط الهجوم فقد ضمت القائمة كل من (ايمن حسين وحسين عبد الله ورضا فاضل).