رسميا.. القادسية السعودي يعلن ضم ناتشو (فيديو)

أعلن نادي القادسية العائد حديثا لدوري روشن السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده رسميا مع المدافع الإسباني المخضرم ناتشو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

ونشر القادسية عبر حسابه في منصة "إكس"، فيديو استعرض فيه أبرز لمحات صاحب الـ34 عاما بقميص ريال مدريد، منذ تصعيده للفريق الأول في 2012.



وأرفق الفريق السعودي الفيديو بعبارة: "انتهى الانتظار .. قائد الأبطال في القادسية.. ناتشو قدساوي".

انتهى الإنتظار .. قائد الأبطال في #القادسية 🇪🇸❤️#ناتشو_قدساوي pic.twitter.com/MVi7ccDoax — نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) June 27, 2024



ولم يكشف نادي القادسية عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن الصحافة الإسبانية ذكرت أن المدافع الدولي المخضرم وقع عقدا لمدة موسمين وسيحصل على راتب قدره عشرة ملايين يورو في الموسم الواحد. ولم يكشف نادي القادسية عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن الصحافة الإسبانية ذكرت أن المدافع الدولي المخضرم وقع عقدا لمدة موسمين وسيحصل على راتب قدره عشرة ملايين يورو في الموسم الواحد.