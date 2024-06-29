كوبا أمريكا.. الكشف عن موقف ميسي من المشاركة أمام منتخب بيرو

ويخوض المنتخب الأرجنتيني، فجر الأحد، مباراته الثالثة في كوبا أمريكا 2024 أمام البيرو، وعينه على تحقيق الفوز الثالث على التوالي في البطولة لتحقيق العلامة الكاملة، وإنهاء دور المجموعات في صدارة مجموعته الأولى برصيد 9 نقاط.وأفادت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، إن الأسطورة الأرجنتينية ليو ميسي خضع لفحوص طبية وأنه لن يشارك في المباراة المقبلة أمام بيرو بسبب الإصابة.تعرض النجم الأرجنتيني لإصابة عضلية طفيفة في الفخذ خلال مباراة الأرجنتين ضد تشيلي، مما أدى إلى غيابه عن مران الفريق اليوم الجمعة. ويُعتقد أن إصابة ميسي ليست خطيرة، لكنه سيغيب عن مباراة بيرو من أجل منحه مزيدًا من الراحة استعدادًا للأدوار الحاسمة في البطولة.ويخطط ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين لإراحة نجومه في مواجهة بيرو من أجل إعطائهم فرصة للراحة وتفادي تعرضهم الإصابات قبل المباريات الحاسمة في كوبا أمريكا. ومن بين اللاعبين الذين من المقرر إراحتهم ميسي ودي ماريا وودي بول. ولم يتم الكشف عن التشكيلة الرسمية بعد، لكن من المتوقع أن يغيب عنها العديد من النجوم الأساسييين.ونجح النجم البالغ من العمر 37 عامًا في تحقيق رقم مميز في بطولة كوبا أمريكا الجارية حاليًّا في الولايات المتحدة، لكنه سجل أيضًا رقمًا سلبيًّا لم يسبق أن حققه منذ 14 عامًا.وبعد أن ضمنت الأرجنتين تأهلها رسميًّا بوصولها لـ6 نقاط، تمكن ليو من عبور دور المجموعات في جميع البطولات الدولية التي لعبها، منذ أن بدأ مسيرته رفقة المنتخب، حيث خاض نجم إنتر ميامي الحالي وبرشلونة سابقًا، 12 بطولة قارية ما بين بطولة كأس العالم وبطولة "الكوبا" منذ عام 2006، وتمكنت الأرجنتين من التأهل إلى الدور الثاني في جميعها.جدير بالذكر أن ليونيل ميسي قد سجل 13 هدفًا في جميع مشاركاته الـ6 الماضية في البطولة القارية، وينقصه 5 أهداف ليصبح الهداف التاريخي للبطولة.