رونالدو بصدارة قائمة سلبية في يورو 2024

ولم يتمكن الدون من وضع بصمته التهديفية حتى الآن، حيث شارك أساسيا في ثلاث مباريات بدور المجموعات، إضافة لبدايته أساسيا أمام سلوفينيا بدور الـ16 لكنه لم يسجل هدفه الأول بالنسخة الحالية من البطولة.وذكرت شبكة "لايف سكور" المختصة بإحصائيات كرة القدم، أن كريستيانو بعد نهاية الشوط الأول أمام سلوفينيا، أصبح لديه 15 تسديدة على مرمى الخصوم بدون تسجيل أي هدف، لتظل النسخة الحالية في حالة عناد مع الهداف التاريخي للمسابقة.وسنحت عدة فرص أمام رونالدو في أول 45 دقيقة لكنه فشل في استغلالها بالشكل الأمثل.جدير بالذكر أن كريستيانو هو هداف بطولة أمم أوروبا عبر التاريخ برصيد 14 هدفا، بفارق 5 أهداف عن الفرنسي ميشيل بلاتيني (9 أهداف).وذكرت شبكة "هو سكورد"، أن كريستيانو هو صاحب أكبر عدد من التسديدات بدون تسجيل هدف في يورو 2024، يأتي خلفه البلجيكي روميلو لوكاكو والفرنسي ماركوس تورام والإسباني لامين يامال بـ 11 تسديدة بدون أي هدف.