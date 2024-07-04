مباراتان ستحسمان مصير العراق في التصفيات المونديالية.. ما القصة؟

وسيلعب أسود الرافدين في التصفيات الحاسمة، ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات كوريا الجنوبية والأردن وعمان وفلسطين والكويت.وقال بحت، إن قرعة الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم جاءت متوازنة من حسن حظ منتخب العراق لكن يتوجب على الفريق أن يكون في أتم الاستعداد قبل لعب مبارياته في هذه المجموعة، وهذا الأمر يتطلب معسكرًا تدريبيًا جيدًا وفترة إعداد كافية للمنتخب العراقي ليكون بأفضل حالاته".وتابع بحت: "الفوز في أول مباراتين سيكون بمثابة نقطة حاسمة لتحديد مصير العراق من أجل المضي قدمًا والدخول في مواجهتي كوريا الجنوبية والأردن بأفضل طريقة ممكنة، نعم المنتخب الكوري الجنوبي متطور وفريق جيد للغاية لكن الفوارق بينه وبين منتخب العراق ستكون ضئيلة خصوصًا بوجود عاملي الأرض والجمهور".ومن المقرر أن يواجه منتخب العراق نظيره العماني مجددًا على ملعب البصرة الدولي في الخامس من سبتمبر/ أيلول المقبل في أولى مباريات المنتخبين بالتصفيات، إذ سبق أن تواجه المنتخبان خلال نهائي كأس الخليج "خليجي 25" في البصرة في 19 يناير/ كانون الثاني 2023 حينها فاز العراق بنتيجة 3-2 بعد الأشواط الإضافية.وسيشهد الدور الثالث والحاسم من التصفيات، تقسيم المنتخبات الثمانية عشر إلى ثلاث مجموعات، حيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات، مع وجود ثمانية مقاعد مؤكدة ومقعد إضافي يتم تحديد الفائز به من خلال مباراة الملحق العالمي لقارة آسيا من أجل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 الموسعة التي تضم 48 منتخبًا وطنيًا، والتي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة.