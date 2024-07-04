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القوة الجوية يبحث عن مدرب جديد.. إليك الأسماء المرشحة لقيادة "الصقور"
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
يبحث فريق القوة الجوية "أعرق الأندية العراقية"، عن مدرب جديد لقيادة فريقه في الموسم المقبل 2024-2025، في دوري نجوم العراق.
ويواصل فريق القوة الجوية المنافسة على صدارة الدوري العراقي في موسمه الحالي 2023-24، إذ يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 78 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر الشرطة.
وتنتظر إدارة نادي القوة الجوية من الفريق تصحيح مساره في الموسم الحالي، سواءً فيما يتعلق ببطولة دوري النجوم أو بما يتعلق بمسابقة كأس العراق، إذ ينتظر الفريق تعثر الشرطة من الاقتراب من الصدارة في آخر مباراتين بالبطولة، بعدما وصل سباق الدوري إلى الجولة 37 قبل الأخيرة.
كما أن إدارة القوة الجوية ورغم انشغالها بكيفية إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، إلا أنها تفكر أيضًا في إكمال الاتفاق مع مدرب الفريق في الموسم الجديد، إذ يتطلع الصقور إلى أن لا يكون المدرب الجديد عراقي الجنسية، وإنما سيكون عربيًّا، إذ تستهدف إدارة الصقور التعاقد مع مدرب زاخو القطري طلال البلوشي.
وبحسب winwin فان القوة الجوية سيحاول مع البلوشي رغم علمها بأن المدرب يقترب من البقاء مع فريقه، لذلك لا يعد المدرب القطري خيارًا أولًا، وإنما هناك مدرب قطري آخر تسعى إدارة القوة الجوية التعاقد معه، وهو وسام رزق، حيث يعد من بين المرشحين لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل، الذي لربما يشهد المشاركة في بطولة آسيوية.
والهدف الأهم بالنسبة للقوة الجوية هو مدرب المنتخب التونسي في مونديال-قطر 2022، جلال القادري، حيث تدخل إدارة الصقور بقوة للظفر بالمدرب، رغم أن الأمور لا تتعدى كونها مفاوضات شفوية فقط، إلا أن إدارة القوة الجوية جادة في مهمتها بإقناع المدرب ليتولى قيادة الفريق في الموسم الجديد، إذ من المؤمل أن تشهد الأيام المقبل تطورًا جديدًا في المفاوضات بين الجانبين.
ويمتلك القادري سجلًا تدريبيًّا متنوعًا؛ إذ أشرف في تونس على عديد الأندية، من بينها الملعب التونسي والنادي البنزرتي وشبيبة القيروان وجمعية جربة وجندوبة الرياضية وقوافل قفصة.
وسبق له أن درب أندية الخليج والنهضة والأنصار في السعودية، وأهلي دبي ونادي الإمارات، حتى تعيينه مدربًا مساعدًا للمنتخب التونسي عام 2021، ثم مدربًا أول فبراير/ شباط عام 2022، وبالتالي يمتلك تجربة رائعة تؤهله للعمل والتألق في دوري نجوم العراق.
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