القوة الجوية يبحث عن مدرب جديد.. إليك الأسماء المرشحة لقيادة "الصقور"

ويواصل فريق القوة الجوية المنافسة على صدارة الدوري العراقي في موسمه الحالي 2023-24، إذ يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 78 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر الشرطة.كما أن إدارة القوة الجوية ورغم انشغالها بكيفية إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، إلا أنها تفكر أيضًا في إكمال الاتفاق مع مدرب الفريق في الموسم الجديد، إذ يتطلع الصقور إلى أن لا يكون المدرب الجديد عراقي الجنسية، وإنما سيكون عربيًّا، إذ تستهدف إدارة الصقور التعاقد مع مدرب زاخو القطري طلال البلوشي.وبحسب winwin فان القوة الجوية سيحاول مع البلوشي رغم علمها بأن المدرب يقترب من البقاء مع فريقه، لذلك لا يعد المدرب القطري خيارًا أولًا، وإنما هناك مدرب قطري آخر تسعى إدارة القوة الجوية التعاقد معه، وهو وسام رزق، حيث يعد من بين المرشحين لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل، الذي لربما يشهد المشاركة في بطولة آسيوية.ويمتلك القادري سجلًا تدريبيًّا متنوعًا؛ إذ أشرف في تونس على عديد الأندية، من بينها الملعب التونسي والنادي البنزرتي وشبيبة القيروان وجمعية جربة وجندوبة الرياضية وقوافل قفصة.وسبق له أن درب أندية الخليج والنهضة والأنصار في السعودية، وأهلي دبي ونادي الإمارات، حتى تعيينه مدربًا مساعدًا للمنتخب التونسي عام 2021، ثم مدربًا أول فبراير/ شباط عام 2022، وبالتالي يمتلك تجربة رائعة تؤهله للعمل والتألق في دوري نجوم العراق.