دوري نجوم العراق.. 5 مواجهات في ختام الجولة الـ37

وتنطلق عند الساعة الـ 5:00 عصراً مباراتان تجمع الأولى فريق نادي الكهرباء مع ضيفه فريق نوروز ، وتقام المباراة على ملعب الزوراء.‏بينما يستضيف ملعب الساحر أحمد راضي في المباراة الثانية فريق نادي الكرخ وضيفه نادي نفط البصرة. ‏في حين تقام ثلاث مواجهات عند الساعة الـ 7:30 مساءً تجمع فريق ميسان مع فريق النجف وتقام المباراة على ملعب ميسان الأولمبي. ‏ويستضيف فريق أربيل على ملعب فرنسو حريري ضيفه فريق كربلاء.‏بينما تقام المباراة الثالثة بين فريقي الميناء وضيفه الطلبة وتقام المباراة على ملعب الفيحاء في البصرة .وأمس الخميس، توج نادي الشرطة لكرة القدم، بطلاً لدوري نجوم العراق، وذلك قبل جولة من نهاية البطولة، فيما حل القوة الجوية ثانياً، والزوراء ثالثاً.