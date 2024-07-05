مراحل تجهيز منتخب العراق لتصفيات كأس العالم 2026

السومرية نيوز – رياضة



يرى المحلل الفني العراقي علي النعيمي أن معسكر منتخب العراق الإعدادي للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، سينقسم إلى 3 مراحل.





وقال النعيمي ان الفكرة الأساسية لمدرب منتخب العراق خيسوس كاساس، من هذا التجمع هي تأهيل اللاعبين المحليين وإعدادهم أولاً وقبل الآخرين، إذ لا توجد لدى الأندية العراقية أي استحقاقات قريبة في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا، اللتين ستنطلقان يومي السادس والثالث عشر من شهر أغسطس/ آب المقبل".



3 مراحل تجهز منتخب العراق لتصفيات المونديال

وأضاف: "جاهزية لاعبي المنتخب العراقي قبل مباراتي عمان والكويت ستنقسم على ثلاث مراحل، الأولى هي محترفو الخارج، إذ سيكونون في قمة الجاهزية لكن لا يمكن دعوتهم إلى معسكر الدوحة، على سبيل المثال نجد أن أمير العماري سيكون في فورمة المنافسة وقد يكون خاض خمس مواجهات مع ناديه هالمستاد السويدي قبل مباراة سلطنة عمان، وكذلك الحال لوضع اللاعبين زيدان إقبال ومحمد الطائي".



وتابع: "المرحلة الثانية تخص لاعبي الأولمبي، أغلبهم سيلتحقون بفرقهم بعد انتهاء المهمة في أولمبياد باريس، وأيضًا سيكون البعض منهم في جاهزية مثالية على غرار المدافع حسين علي الذي سيلتحق بالمنتخب مطلع سبتمبر/ أيلول وسيكون في حينها قد خاض مباراة الجولة الأولى في دوريه الهولندي مع ناديه هيرينفين وقبلها ثلاث مواجهات تجريبية في نهاية الإعداد". ومن المؤمل أن يدخل المنتخب العراقي في معسكر تدريبي في الدوحة، استعدادًا لتصفيات المونديال التي ستنطلق في الخامس من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.وقال النعيمي ان الفكرة الأساسية لمدرب منتخب العراق خيسوس كاساس، من هذا التجمع هي تأهيل اللاعبين المحليين وإعدادهم أولاً وقبل الآخرين، إذ لا توجد لدى الأندية العراقية أي استحقاقات قريبة في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا، اللتين ستنطلقان يومي السادس والثالث عشر من شهر أغسطس/ آب المقبل".وأضاف: "جاهزية لاعبي المنتخب العراقي قبل مباراتي عمان والكويت ستنقسم على ثلاث مراحل، الأولى هي محترفو الخارج، إذ سيكونون في قمة الجاهزية لكن لا يمكن دعوتهم إلى معسكر الدوحة، على سبيل المثال نجد أن أمير العماري سيكون في فورمة المنافسة وقد يكون خاض خمس مواجهات مع ناديه هالمستاد السويدي قبل مباراة سلطنة عمان، وكذلك الحال لوضع اللاعبين زيدان إقبال ومحمد الطائي".وتابع: "المرحلة الثانية تخص لاعبي الأولمبي، أغلبهم سيلتحقون بفرقهم بعد انتهاء المهمة في أولمبياد باريس، وأيضًا سيكون البعض منهم في جاهزية مثالية على غرار المدافع حسين علي الذي سيلتحق بالمنتخب مطلع سبتمبر/ أيلول وسيكون في حينها قد خاض مباراة الجولة الأولى في دوريه الهولندي مع ناديه هيرينفين وقبلها ثلاث مواجهات تجريبية في نهاية الإعداد".

وأكمل: "أن اللاعب علي جاسم -حسب الجدول المعلن لفريقه الجديد كومو- فهناك مباراتان تجريبيتان للفريق الأول في بداية شهر أغسطس/ آب وثلاثة لقاءات لفريق الشباب، ومعنى ذلك أنه سيكون جاهزًا للتصفيات، أيضًا يوسف أمين سيلتحق من الأولمبي مباشرةً إلى ناديه آينتراخت 1895 الألماني وسيكون لائقًا ومتاحًا للعب أيضًا مع منتخب العراق".



ونوه إلى أن معسكر الدوحة سيكون خطوة تحضيرية مهمة للاعبين، زيد تحسين وأيمن حسين وإبراهيم بايش وسعد ناطق ومصطفى سعدون وأحمد مكنزي، وربما يمنحهم مدرب منتخب العراق إجازة إجبارية بعد الأولمبياد.



وأتم: "المرحلة الثالثة من معسكر الدوحة تخص اللاعبين المحليين، أي أولئك الذين سيأتون من الراحة السلبية من فرقهم المحلية بعد انتهاء دوري النجوم، إذ سينتظمون بالتدريبات مع أنديتهم في الخامس من شهر أغسطس/ آب المقبل وهم: جلال حسن، أحمد يحيى، ميمي، آكام هاشم، مناف يونس، لؤي العاني، علي كاظم وحسين حسن وبالتالي ستكون تجمع الدوحة محطة مثالية لرفع الخط البياني لمعدلاتهم البدنية الى جانب الأمور الخططية الأخرى"، بحسب winwin.



وسيلعب منتخب العراق في المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والأردن وعمان والكويت.