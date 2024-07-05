كروس يعلق بعد الخسارة من إسبانيا ونهاية مسيرته

وخسرت ألمانيا في شتوتجارت (2-1) بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية، لتنهي مسيرة كروس الذي سبق أن أعلن عزمه الاعتزال عقب المشاركة في اليورو 2024 الذي تنظمه بلاده.وقال كروس، في تصريحات نقلها موقع "سكاي ألمانيا": "أعتقد أنه يمكننا جميعا الشعور بالفخر، فالكل رفع مستواه مقارنة بالمرة السابقة".وأضاف: "سعيد في حال قدمت القليل من المساعدة في أن نملك الطموح والأمل وأن تضمي ألمانيا قدما، أنا على ثقة بأن هذا الفريق سيكون قادرا على القيام بذلك في المستقبل، ولكن الحقيقة أن الكل يشعر بالحزن اليوم".وتابع: "في الوقت الحالي ما يتواجد في الذهن هو الخروج من اليورو، لأننا جميعا كان لدينا هدفا، لقد تحطم هذا الحلم الذي رادونا جميعا حتى لو أدركنا في الأيام القليلة المقبلة بأننا قدمنا بطولة جيدة، فعندما تكون قريبا للغاية، يكون الشعر مر للغاية".