قبل مواجهة فرنسا.. إسبانيا تتلقى ضربة موجعة في "يورو 2024"

وخرج منتخب إسبانيا من ملعب "شتوتغارت آرينا" بفوز مثير على نظيره الألماني (2-1)، وظفر ببطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي للبطولة القارية، للمرة الثانية على التوالي، لكنه خسر نجمه الشاب بيدري.وتعرض بيدري للإصابة بعد تدخل قوي من الألماني توني كروس، في بداية اللقاء، وبعد تلقيه العلاج خارج الملعب، عاد بيدري لاستئناف المباراة لكنه سقط أرضا ولم يتمكن من ذلك ليقرر مدربه لويس دي لافونتي استبداله بزميله المهاجم داني أولمو.وبحسب آخر المعلومات فإن دي لا فوينتي سيكون بدون صانع ألعاب برشلونة الذي من المتوقع أن يغيب عن الفترة المتبقية من البطولة بسبب إصابة في الركبة.وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن بيدري، البالغ من العمر 21 عاما، لديه التواء في الركبة.يذكر أن منتخب إسبانيا سيكون على موعد في الدوري نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، مع نظيره الفرنسي، الذي تغلب بدوره على البرتغال بركلات الترجيح (5-4) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة أيضا.