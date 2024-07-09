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مستمرة منذ 76 عامًا!.. الشرطة العراقي يتطلع لكسر عقدة "كأس العراق" غداً

رياضة

2024-07-09 | 04:10
مستمرة منذ 76 عامًا!.. الشرطة العراقي يتطلع لكسر عقدة &quot;كأس العراق&quot; غداً
1,129 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يتطلع فريق الشرطة العراقي إلى كسر عقدة كأس العراق التي لم يتوج بها منذ تأسيسها في عام 1948؛ وذلك بعد بلوغه المباراة النهائية للموسم الحالي 2023-2024، بتغلبه على النفط بهدف نظيف يوم الأحد.

وقال قائد الفريق علاء عبد الزهرة في تصريحات بعد فوز فريقه على النفط: "إن الشرطة دائمًا ما يعاني في الأمتار الأخيرة لبطولة الكأس، تعاهدنا كلاعبين على التركيز بشكل كبير من أجل التتويج بلقب كأس العراق".

وأضاف: "الكادر التدريبي جهّز اللاعبين بشكل جيد، وأبعدهم عن فقدان التركيز بعد التتويج باللقب، بطولة الدوري أهم بكثير من بطولة الكأس، لأن الأخيرة تحتاج لعدد قليل من المباريات للتتويج بالبطولة، عكس بطولة الدوري الطويلة والمتعبة".

وأكمل: "سنعمل على تتويج جهودنا كلاعبين وجهاز فني وإدارة، من خلال التتويج ببطولة الكأس التي ظلت عصية على النادي، نأمل بأن تسير الأمور على ما يرام هذه المرة، وأن لا تكون هناك أي ظروف أو أمور خارجة عن الإرادة، مثل حالات الطرد والإصابات والأخطاء التحكيمية".

من جانبه، قال المصري عمرو فتحي المدرب المساعد لفريق الشرطة العراقي: "جماهيرنا كان لها دور في التأهل لنهائي كأس العراق، وكذلك التتويج بلقب الدوري، لاعبونا كانوا أكثر هدوءًا من المنافس، وعلى قدر ثقتنا بهم".

وأضاف: "قدمنا واحدة من أفضل مبارياتنا طوال الموسم، واستحوذنا على المباراة بمجملها، تعودنا على ضغط المباريات، ونحن أكثر فريق جاهز بدنيًّا، رغم قوة المنافس في نهائي كأس العراق، فإن تحضيراتنا لن تختلف عن بقية المباريات".

وأكمل: "علاء عبد الزهرة قائد حقيقي داخل وخارج الملعب وفي تدريباته، أتمنى أن يكون بقية اللاعبين بنفس مواصفاته والتزامه وأخلاقه، فريق الشرطة العراقي يمتلك لاعبين مميزين، وبإمكانهم التتويج باللقب لإسعاد الجماهير الوفية للقيثارة الخضراء".

الشرطة العراقي يستهدف تحقيق الثنائية
ومن المقرر أن يقام نهائي كأس العراق في ملعب الشعب الدولي مساء غداً الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد ومكة المكرمة، وسط توقعات بحضور جماهيري غفير من قبل أنصار الناديين.

وحسم فريق الشرطة العراقي لقب بطولة دوري نجوم العراق 2023-24، قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، بتغلبه على دهوك بهدف نظيف الأسبوع الماضي.

والقوة الجوية هو حامل لقب كأس العراق، بعد أن تُوِّج باللقب في النسخة الماضية في أعقاب الانتصار على نادي أربيل بهدف دون رد، والفوز بنسخة 2024 هو السبيل الوحيد لإنقاذ الفريق العريق من الخروج بموسم صفري مخيب للآمال.

كم مرة فاز القوة الجوية بكأس العراق؟
القوة الجوية هو ثاني أكثر المتوّجين بلقب كأس العراق على مر التاريخ، حيث سبق له وأن حقق اللقب 6 مرات آخرها في نسخة 2023. كما سبق للقوة الجوية أن بلغ المباراة النهائية وخسر 3 مرات فقط، آخرها عام 2000.

كم مرة فاز الشرطة بكأس العراق؟
تعد مسابقة كأس العراق من البطولة المستعصية تمامًا على الشرطة، فلم يسبق أبدًا للنادي أن حققها رغم محاولته ذلك 5 مرات، جميعها باءت بالفشل بخسارة المباراة النهائية وآخرها في نسخة 2003.

ما هو الفريق الأكثر فوزًا بكأس العراق على مر التاريخ؟
يعد نادي الزوراء هو النادي الأكثر تتويجًا بلقب كأس العراق، بعد أن حقق اللقب 16 مرة آخرها 2019، يليه القوة الجوية بفارق كبير، إذ حقق النادي العريق اللقب 6 مرات فقط، فيما حقق الطلبة والجيش والرشيد اللقب مرتين، مقابل مرة وحيدة لناديي الصناعة والكرخ.
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