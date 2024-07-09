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عبر بوابة دهوك.. محترفان من فرنسا والسويد ينضمان لـ"دوري نجوم العراق"
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السومرية نيوز – رياضة
بدأت الأندية العراقية، بالتحرك الفعلي من أجل استقطاب اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتي من المنتظر أن تستمر لمدة شهرين حتى موعد انطلاق الدوري العراقي في موسمه الجديد 2024/ 2025 والمقرر مطلع شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
ويسعى نادي دهوك العراقي، إلى ترميم صفوفه في الموسم المقبل ليكون الفريق بمستوى أفضل من الذي ظهر عليه في الموسم الحالي، حيث تتجه بوصلة الإدارة صوب اللاعبين العراقيين المحترفين في أوروبا، ليكونوا أفضل إضافة ممكنة في ترميم صفوف الفريق، خصوصًا بعد التحسن الطفيف الذي شهده في الموسم الحالي من دوري نجوم العراق.
كما ان إدارة نادي دهوك تريد تكرار تجربة اللاعبين هيران أحمد وريوان أمين، خصوصًا أن هذا الثنائي قدم مستويات كبيرة جدًا في الدوري العراقي هذا الموسم، جعلهما محط أنظار الأندية الجماهيرية الراغبة بقوة بالدخول في سباق للظفر بخدماتهما خصوصًا هيران أحمد الذي يرغب بضمه كل من الزوراء والشرطة والقوة الجوية، وحصلت إدارة دهوك على التمويل الكافي لإكمال الصفقات من قبل الحكومة المحلية في محافظة دهوك، بحسب winwin.
وقطعت إدارة دهوك شوطًا كبيرًا في مفاوضاتها مع لاعب فريق هلسينغبورغ السويدي سومر الماجد، لينضم لصفوف فريق صقور الجبال، إذ من المقرر أن يوقع اللاعب على عقده مع الفريق خلال الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل، ليكون ضمن تعزيزات الفريق للموسم الجديد.
وسبق لإدارة دهوك أن أكملت الاتفاق مع لاعب فريق روين الفرنسي، أحمد علي، الذي سبق له أن مثل المنتخب العراقي في كأس آسيا التي استضافتها قطر مطلع العام الجاري، حيث يوجد اللاعب منذ مدة طويلة في دهوك ويشاهد أغلب مباريات الفريق في الدوري العراقي من المدرجات، لذلك من الممكن القول إن علي هو أول صفقات دهوك للموسم الجديد.
ويأتي فريق دهوك في المركز السادس في ترتيب الدوري العراقي برصيد 57 نقطة، حصدها من 14 انتصارًا و15 تعادلًا، فيما تلقى الفريق 8 هزائم بالبطولة.
ويدرب دهوك، العراقي أحمد خلف، الذي بدوره تولى تدريب "صقور الجبال" خلفًا للمدرب سليمان رمضان الذي استقال بسبب تراجع النتائج.
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