الجوية: الجميع متعطش للفوز باللقب ومعانقة الكأس

وقال عبد الغني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس العراق لفريقي الشرطة والقوة الجوية: مباراة الغد هي قمة الموسم، نأمل أن يظهر الفريقان بصورة جيدة خصوصاً فريقنا، الفريقان استحقا المنافسة على بطولتي الدوري والكأس".وأضاف: "مباراة الكأس لها خصوصية للاعبين وحتى الجهاز الفني، جماهير القوة الجوية حزينة بسبب عدم التتويج بالدوري، ولكننا نأمل إسعادهم في مباراة الغد".وأشار عبد الغني الى انه "لم نحصل على الراحة بسبب ضغط المباريات، ولكن هذا واقع الحال، وعلينا التكيف مع هذا الأمر طالما هناك مصلحة للكرة العراقية".وأكد: "فريقنا على أتم الجاهزية، والجميع متعطش للفوز باللقب ومعانقة الكأس".من جانبه أكد المدرب المساعد لفريق الشرطة عمرو فتحي، ان فريقه يأمل بتحقيق الكأس لأول مرة في تاريخ النادي.وقال خلال المؤتمر: "مبارك للشرطة الفوز بلقب الدوري، ومباراة الغد ستكون صعبة، ولكنها بطولة مهمة لنا، ونأمل تحقيق الكأس لأول مرة في تاريخ النادي".وأضاف: "تحضيراتنا مثل تحضيرات كل مباراة، الفوز بالدوري سيكون دافعاً لنا لتحقيق الفوز في مباراة الغد والتتويج بالكأس".ولفت فتحي الى انه "لدينا الرغبة والحماس لتحقيق هذه البطولة، اللاعبون مستعدون ولديهم الحافز والتركيز لتحقيق الفوز، ونأمل أن تكون مباراة تليق بنهائي كأس العراق".وأوضح: "لدينا غيابات في مباراة الغد، بغياب اللاعبين عبد المجيد أبو بكر وكرار عامر وحسين علي بسبب الإصابة".