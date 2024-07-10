راضي شنيشل ممتعض جداً من طريقة مغادرة وفد فريقه إلى فرنسا.. لماذا؟

وتوجه وفد المنتخب الأولمبي العراقي، فجر اليوم الأربعاء، إلى فرنسا استعدادًا للمشاركة في بطولة أولمبياد باريس التي تبدأ منافساتها نهاية شهر يوليو/ تموز الحالي.وقال شنيشل، "وضع المنتخب الأولمبي العراقي خلال توجهه إلى فرنسا، لا يليق بالكرة العراقية، كان من المفترض أن تكون الأمور بأفضل حال وأن يحظى المنتخب العراقي باهتمام كبير من المعنيين، لكن للأسف لم نشاهد هذا الأمر والعكس هو الذي حدث، نحن سنمثل العراق في الأولمبياد ويجب أن يحظى وفدنا بكل الاهتمام وتوفير أفضل السبل الممكنة".وأضاف راضي شنيشل: "حافلة بائسة نقلت الوفد العراقي إلى مطار بغداد.. الحافلة المخصصة لا تليق بنا ولا بأي رياضي عراقي، خصوصًا من يمثل البلد في المحافل الخارجية، الوضع الذي كنا فيه صعب جدًا ناهيك عن المشكلات التي رافقت المنتخب من عدم الاتفاق على تجهيزات القمصان بسبب عدم التنسيق بين الاتحاد العراقي واللجنة الأولمبية الوطنية".وأكمل قائلًا: "سنضع كل شيء جانبًا، لن نفكر بالمشكلات ونحن في فرنسا، سنركز فقط على لعب كرة القدم ونتمنى أن نقدم مستويات تليق باسم الكرة العراقية، أنا أثق باللاعبين والكادر المساعد أيضًا، سنقدم كل ما بوسعنا لنكون على قدر المسؤولية ومنافسة بقية فريق المجموعة، سنواجه منتخبات صعبة مثل الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا وهذا الأمر يتطلب مجهودات مضاعفة".راضي شنيشل يرفع التحديوتابع: "لا يوجد مستحيل في كرة القدم، اللعبة عبارة عن واجبات وأداء ونحن نثق بفريقنا الذي يمتلك لاعبين مميزين بإمكانهم تغيير نتيجة المباراة في أي لحظة، لدينا الطموح والثقة ونأمل أن نقدم المستوى الذي تنتظره الجماهير العراقية وأن نمضي بعيدًا في الأولمبياد"، بحسب winwin.وتخلف عن الوفد العراقي، لاعبو فريق القوة الجوية، الذي سيلعب نهائي كأس العراق أمام الشرطة مساء اليوم، إذ من المؤمل أن يلتحق كل من أيمن حسين وإبراهيم بايش وعلي جاسم فور انتهاء المباراة.كما سيلتحق اللاعبون المحترفون بوفد الفريق العراقي في فرنسا، تباعًا ابتداءً من يوم الخميس، فيما سيتأخر وصول محترف هيرنيفين الهولندي حسين علي الموجود في قائمة راضي شنيشل بسبب انشغاله بتحضيرات فريقه للموسم الجديد.