رسميا.. نابولي يضم لاعب ريال مدريد

وقال نابولي في بيان رسمي، إن المدافع رافا مارين القادم من ريال مدريد وقع عقدا مع النادي حتى حزيران 2027.وكشفت مصادر إيطالية أن قيمة الصفقة تبلغ 12 مليون يورو.ولعب رافا مارين الموسم الماضي على سبيل الإعارة في ديبورتيفو ألافيس.ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن ريال مدريد وضع شرطين لإعادة الشراء في عقد مارين يمكن تفعيل الأول اعتبارا من حزيران 2026 مقابل 25 مليون يورو، ثم يرتفع الشرط الثاني إلى 35 مليون يورو في حزيران 2027.وإذا دفع نابولي مبلغا إضافيا قدره 10 ملايين يورو في حزيران 2025، سيؤدي ذلك إلى مضاعفة شروط إعادة الشراء الخاصة بريال مدريد إلى 50 مليون يورو و70 مليون يورو على التوالي.