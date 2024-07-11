أزمة جديدة للريال بطلها بيلينجهام

وكشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية أن "بيلينجهام مهدد بالغياب شهرين عن الملاعب إذا أجرى عملية جراحية في الكتف بعد بطولة اليورو".وأضافت أن "نجم خط وسط منتخب إنجلترا لا يزال يعاني من آلام في الكتف".ولفتت إلى أن "إدارة ريال مدريد ستحسم الموقف النهائي بشأن جراحة بيلينجهام بعد انتهاء البطولة الأوروبية".وتوهج النجم الإنجليزي في موسمه الأول بقميص ريال مدريد وساهم بقوة في تتويجه بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وقبلهما السوبر الإسباني.كما سجل جود بيلينجهام هدفين لمنتخب إنجلترا في يورو 2024 أمام صربيا في الدور الأول وسلوفاكيا في دور ال16.