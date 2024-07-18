مدريد يستهدف لاعبا من الدوري السعودي

وقالت الصحافة الإنجليزية يوم الأربعاء إن مانشستر يونايتد قد تفوق على ريال مدريد في سباق التعاقد مع المدافع الفرنسي ليني يورو من ليل.ودفع مانشستر يونايتد 50 مليون يورو للظفر بخدمات يورو، رغم أن التقارير الأولية شددت على أن ريال مدريد هو الوجهة التي اختارها اللاعب.ومن جانبها كشفت صحيفة "إل موندو" الإسبانية أن ريال مدريد حول أنظاره صوب إيمريك لابورت مدافع النصر لتعويض فشل صفقة يورو.ويريد ريال مدريد التعاقد مع مدافع قوي بدنياً صغير في السن ليدعم الألماني أنطونيو روديغير والبرازيلي إيدير ميليتاو والنمساوي ديفيد ألابا في الخط الخلفي.ويأتي ذلك في أعقاب رحيل المخضرم ناتشو فيرنانديز ورافا مارين ما سيترك فراغا في الخط الخلفي للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.وبات لابورت الذي تألق مؤخراً في كأس أمم أوروبا 2024 التي توجت بها بلاده إسبانيا هو الخطة البديلة لإدارة فلورنتينو بيريز.اهتمام ريال مدريد بلابورت لم يبدأ مباشرة بعد فشل صفقة يورو، بل بدأ منذ كان لاعباً في مانشستر سيتي الإنجليزي قبل انتقاله إلى النصر في صيف 2023.ويمثل اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً عنصراً فعالاً على الصعيد البدني والفني والجماعي بالإضافة لدرايته بالكرة الإسبانية.وأثنى نجوم ريال مدريد الدوليين على المردود الدفاعي للابورت خلال مشاركته في كأس أمم أوروبا بينما يفضل أنشيلوتي الطريقة التي يلعب بها.لكن في الوقت نفسه يبدو الاعتماد على لابورت أمرا محفوفا بالمخاطر، في ظل كثرة إصاباته سابقا، فضلا عن تقدمه في العمر، ما يعني أنه لن يكون خيارا طويل الأمد للنادي الملكي.ويسعى ريال مدريد لإيجاد مدافع صغير السن ليكون عنصرا أساسيا في مشروع الفريق المستقبلي، ما قد يجعل النادي الملكي يطلب استعارة لابورت من "العالمي" لمدة موسم مع استمرار البحث عن لاعب أصغر سنا.