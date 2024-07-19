صندوق الاستثمار السعودي يخطط لخطف حارس مرمى إسباني

وذكر الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي، عبر حسابه على منصة تويتر، أن صندوق الاستثمار أضاف حارسًا جديدًا إلى القائمة المختصرة التي أعدها لتدعيم الأندية السعودية.وأوضح أن المسؤولين السعوديين ضموا أليكس ريميرو حارس ريال سوسيداد، إلى القائمة، التي تضم أيضًا حارسين آخرين.وانضم الحارس الإسباني بذلك إلى الثنائي الذي ينشط أيضًا في الليجا، يان أوبلاك وأندريه لونين، حارسي أتلتيكو مدريد وريال مدريد على الترتيب.وكان البرازيلي بينتو حارس مرمى أتلتيكو باراناينسي، ضمن هذه القائمة، قبل أن يتعاقد معه النصر رسميًا.ريميرو، البالغ من العمر 29 عامًا، لعب مع ريال سوسيداد 49 مباراة في كل البطولات خلال الموسم الماضي، وتلقى 44 هدفا، بمعدل يقترب من هدف في كل مباراة، لكنه خرج بشباك نظيفة في 22 مباراة.ويمتد عقد الحارس الإسباني مع ريال سوسيداد حتى يونيو/حزيران 2027.