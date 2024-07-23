الغاء الاعتراف بالاتحاد الدولي للملاكمة

وشارك 70 شخصا في التصويت، وصوت 69 شخصا لصالح إلغاء الاعتراف، مقابل صوت واحد ضده.كما تم اتخاذ قرار لصالح الإبقاء على الملاكمة في برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس عام 2024.في عام 2019، سحبت اللجنة الأولمبية الدولية مؤقتا حالة الاعتراف من الاتحاد الدولي للملاكمة بمزاعم أن الأخير بسبب فشل في زيادة الشفافية المالية وضمان عدم مراقبة نزاهة الحكام.وطالبت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحاد الدولي للملاكمة بإصلاحات وأخرجته من تنظيم بطولة الملاكمة في أولمبياد طوكيو التي أقيمت عام 2021.وفي وقت لاحق، أعربت اللجنة الأولمبية عن شكوكها بشأن شفافية إدارة الاتحاد الدولي للملاكمة.منذ نهاية عام 2020، يرأس الاتحاد الدولي للملاكمة الروسي عمر كريمليف.ورفض الاتحاد الدولي للملاكمة اتباع توصيات اللجنة الأولمبية الدولية لحرمان الرياضيين من روسيا وبيلاروس من التنافس في بطولاته دون أي قيود.وانسحبت اتحادات الملاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسويد وسويسرا وألمانيا وهولندا والفلبين من الاتحاد الدولي للملاكمة احتجاجا على إنشاء منظمة دولية جديدة تسمى الملاكمة العالمية.في 5 حزيران الماضي، أرسل الاتحاد الدولي للملاكمة خطابا إلى اللجنة الأولمبية الدولية، أبلغه فيه أنه تم استيفاء جميع المتطلبات المقدمة لاستعادة الحقوق، لكن اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية أوصت بحرمان الاتحاد الدولي للملاكمة من حالة الاعتراف.في 15 حزيران، سجلت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" استئناف الاتحاد الدولي للملاكمة، وقدم الاتحاد الدولي للملاكمة، إلى جانب الاستئناف، طلبا عاجلا لوقف تنفيذ التوصية حتى تتخذ لجنة التحكيم قرارا نهائيا، لكن محكمة التحكيم الرياضية رفضت هذا الطلب.