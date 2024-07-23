ريال مدريد يعلن عن رقم قياسي غير مسبوق

وقال الملكي، اليوم الثلاثاء، إنه أصبح أول ناد لكرة القدم، تتجاوز إيراداته مليار يورو.وذكر الريال أن دخله في موسم 2023/24، باستثناء انتقالات اللاعبين، وصل إلى مليار و73 مليون يورو، أي بزيادة 27% عن العام الماضي.وأضاف أنه حقق أرباحا بقيمة 16 مليون يورو، في السنة المالية 2023/24، مشيرا إلى احتفاظه بأصول ثابتة، بصافي يبلغ 574 مليون يورو.وشهد ريال مدريد طفرة اقتصادية كبيرة، تحت قيادة رئيسه الحالي، رجل الأعمال المرموق، فلورنتينو بيريز.كما نجح الميرينجي في الهيمنة بشكل كبير على عرش أوروبا، الذي ارتقاه للمرة ال15 في الموسم المنصرم، بفوزه على بوروسيا دورتموند في النهائي (2-0)، على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.