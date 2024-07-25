Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اعتقال 25 عاملا "اعتدوا" على منتسبين أمنيين في بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ماذا طلب مدرب الأولمبي الأرجنتيني ماسكيرانو قبل مواجهة العراق؟

رياضة

2024-07-25 | 06:23
ماذا طلب مدرب الأولمبي الأرجنتيني ماسكيرانو قبل مواجهة العراق؟
2,525 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أصدر مدرب المنتخب الأولمبي الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، توجيهًا للاعبيه قبل مواجهة المنتخب الأولمبي العراقي في أولمبياد باريس 2024.

وخسر المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره المغربي بنتيجة 2-1، بعد أحداث غريبة شهدتها المباراة عندما قام الحكم بإطلاق صافرته نتيجة اقتحام الجماهير المغربية للملعب، ليعود ويراجع هدف الأرجنتين الثاني، الذي تم إلغاؤه بداعي التسلل، لتستكمل المباراة بعد ساعة و20 دقيقة وانتهت بفوز "أسود الأطلس".

وعقب اللقاء، قال ماسكيرانو لموقع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: "ليس لديّ تفسير للاعبين، لمدة ساعة وعشرين دقيقة كانوا يراجعون مسرحية، الحكم كان يتوجب عليه أن يقرر متابعة المباراة وعدم منعنا من الاستمرار لمدة ثلاث دقائق بعد فترة طويلة جدًا"، مبينًا: "إن المباراة تم تعليقها بسبب الأمن، لم نكن نعلم ما الذي يحدث ولكن شعرنا أن شيئًا ما يحدث".

وتابع: "نحن أيضًا لا نحب أن يحدث هذا النوع من الأشياء، لا نريد أن ننتفع أو ننخدع بها، الآن علينا أن نقلب الصفحة ونبحث عن الانتصارين أمام العراق وأوكرانيا، اللذين سنحتاجهما للتأهل".

ماسكيرانو يطالب لاعبيه بالتركيز على مواجهة العراق
وأكمل ماسكيرانو: "ما حدث داخل الميدان كان فضيحة، علينا أن نركز على الأشياء الخاصة بنا ومن الواضح أنه أمر محير ولكن الآن يجب أن نتطلع إلى الأمام، لقد انتهى الأمر بالنسبة لمباراة المغرب، علينا التركيز على المباراتين المقبلتين وأدعوا اللاعبين إلى المحافظة على الغضب وسكبه في المباريات المقبلة".

قدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم شكوى إلى اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية ولجنة التأديب في الاتحاد الدولي "فيفا"، بخصوص ما حدث خلال مباراة الأرجنتين والمغرب يوم أمس.

وسيواجه المنتخب الأولمبي العراقي نظيره الأرجنتيني على ملعب غروباما ستايديوم في ليون عند الساعة الرابعة من عصر يوم السبت المقبل.

ويستأنف المنتخب الأولمبي العراقي، اليوم الخميس، تدريباته استعدادًا لمواجهة الأرجنتين يوم السبت المقبل، إذ يأمل الكادر التدريبي بعودة المدافع المصاب سعد ناطق بعد غيابه عن مواجهة أوكرانيا يوم أمس.

ووعدت اللجنة الأولمبية العراقية، لاعبي "أسود الرافدين" بمنح مكافآت مالية للفريق في حال تحقيق نتيجة نتائج إيجابية في منافسات كرة القدم للرجال من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
نعم
نعم
لا
لا
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

الأعراض الجانبية للحبوب المنومة والبدائل
Play
الأعراض الجانبية للحبوب المنومة والبدائل
05:35 | 2024-07-25
مع قرب الزيارة الاربعينية.. طريق "يا حسين" يشهد تلكؤا
Play
مع قرب الزيارة الاربعينية.. طريق "يا حسين" يشهد تلكؤا
02:13 | 2024-07-25
"أساليب لا أخلاقية وابتز النساء".. القبض على " شاباز" في أربيل (فيديو)
Play
"أساليب لا أخلاقية وابتز النساء".. القبض على " شاباز" في أربيل (فيديو)
13:29 | 2024-07-24
ضرب وحشي وركل بالأقدام.. ماذا يحصل في مطار مانشستر ببريطانيا
Play
ضرب وحشي وركل بالأقدام.. ماذا يحصل في مطار مانشستر ببريطانيا
12:52 | 2024-07-24
رغم ظروفها الصعبة حققت انجازاً كبيراً.. تفاصيل قصة تحدي زينب مناشدات لوزير التعليم
Play
رغم ظروفها الصعبة حققت انجازاً كبيراً.. تفاصيل قصة تحدي زينب مناشدات لوزير التعليم
10:36 | 2024-07-24
هل توزيع المشاريع بين الشركات في البصرة عادل؟
Play
هل توزيع المشاريع بين الشركات في البصرة عادل؟
05:44 | 2024-07-24
صدمة كبرى لطلبة مراحل منتهية بعد تسجيل نسب نجاح ضئيلة!
Play
صدمة كبرى لطلبة مراحل منتهية بعد تسجيل نسب نجاح ضئيلة!
05:34 | 2024-07-24
كتلة نيابية تعلن مقاطعتها لجلسة اليوم بسبب ادراج قانون العفو العام
Play
كتلة نيابية تعلن مقاطعتها لجلسة اليوم بسبب ادراج قانون العفو العام
05:21 | 2024-07-24
امكانية تأجيل قانون سلم الرواتب
Play
امكانية تأجيل قانون سلم الرواتب
04:42 | 2024-07-24
جولة جديدة من الحوارات والمباحثات الثنائية بين بغداد وواشنطن
Play
جولة جديدة من الحوارات والمباحثات الثنائية بين بغداد وواشنطن
16:39 | 2024-07-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.