ماذا طلب مدرب الأولمبي الأرجنتيني ماسكيرانو قبل مواجهة العراق؟

وخسر المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره المغربي بنتيجة 2-1، بعد أحداث غريبة شهدتها المباراة عندما قام الحكم بإطلاق صافرته نتيجة اقتحام الجماهير المغربية للملعب، ليعود ويراجع هدف الأرجنتين الثاني، الذي تم إلغاؤه بداعي التسلل، لتستكمل المباراة بعد ساعة و20 دقيقة وانتهت بفوز "أسود الأطلس".وعقب اللقاء، قال ماسكيرانو لموقع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: "ليس لديّ تفسير للاعبين، لمدة ساعة وعشرين دقيقة كانوا يراجعون مسرحية، الحكم كان يتوجب عليه أن يقرر متابعة المباراة وعدم منعنا من الاستمرار لمدة ثلاث دقائق بعد فترة طويلة جدًا"، مبينًا: "إن المباراة تم تعليقها بسبب الأمن، لم نكن نعلم ما الذي يحدث ولكن شعرنا أن شيئًا ما يحدث".قدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم شكوى إلى اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية ولجنة التأديب في الاتحاد الدولي "فيفا"، بخصوص ما حدث خلال مباراة الأرجنتين والمغرب يوم أمس.وسيواجه المنتخب الأولمبي العراقي نظيره الأرجنتيني على ملعب غروباما ستايديوم في ليون عند الساعة الرابعة من عصر يوم السبت المقبل.ويستأنف المنتخب الأولمبي العراقي، اليوم الخميس، تدريباته استعدادًا لمواجهة الأرجنتين يوم السبت المقبل، إذ يأمل الكادر التدريبي بعودة المدافع المصاب سعد ناطق بعد غيابه عن مواجهة أوكرانيا يوم أمس.ووعدت اللجنة الأولمبية العراقية، لاعبي "أسود الرافدين" بمنح مكافآت مالية للفريق في حال تحقيق نتيجة نتائج إيجابية في منافسات كرة القدم للرجال من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز.