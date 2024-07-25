معلومات وأرقام قد تجهلها عن أولمبياد باريس 2024

وفيما يلي معلومات عن البطولة والميداليات والدول المشاركة والرياضات:أولمبياد باريسهذه هي النسخة 33 من الأولمبياد، والثالثة في تاريخ باريس بعد 1900 و1924، حيث تقام البطولة كل أربعة أعوام.تأجلت نسخة طوكيو 2020 لمدة عام واحد بسبب جائحة فيروس كورونا.*الميداليات وتصميمهايبلغ مجموع الميداليات الذهبية 329، بينما سيتم صنع ما يقرب من 5084 ميدالية بين ذهبية وفضية وبرونزية.تم تصميم الميداليات سداسية الشكل مدمجة من الحديد الخردة التي تم أخذها من البناء الأصلي لبرج إيفل، مع شعار الألعاب محفورا عليه، يتميز ظهر الميداليات بوجود نايكي، إلهة النصر اليونانية، داخل ملعب باناثيناي الذي استضاف أول ألعاب أولمبية حديثة في 1896.على الجانب الآخر من الميدالية تم وضع البارثينون وبرج إيفل في الخلفية على جانبي الميدالية.يبلغ وزن كل ميدالية ما بين 455 و529 غراما، وصُنعت الميداليات الذهبية من 98.8 بالمئة من الفضة و1.13 بالمئة من الذهب، بينما تُصنع الميداليات البرونزية من النحاس والزنك والقصدير.*الدول المشاركةتشارك 204 دول أعضاء في اللجنة الأولمبية بالإضافة إلى فريق من اللاجئين، فيما تم استبعاد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، ويمكن لبعض الرياضيين الروس المشاركة تحت علم محايد، وبعد استيفاء الشروط.تشهد أولمبياد باريس المشاركة الثالثة لفريق اللاجئين بعد ريو 2016 وطوكيو 2020.*الرياضاتتقام الأولمبياد من 32 رياضة، منها 28 رياضة أساسية بالإضافة إلى أربع رياضات مقترحة من الدولة المستضيفة وهي الرقص، الذي يظهر لأول مرة على الإطلاق في الأولمبياد، وألواح التزحلق والتسلق وركوب الأمواج.