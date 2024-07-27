أولمبياد باريس.. انطلاق مواجهة ليوث الرافدين أمام الأرجنتين

ويرتدي المنتخب العراقي الأولمبيّ الزي الأخضر الكامل، وحارس المرمى الزي الأصفر الكامل، فيما سيرتدي المنتخب الارجتيني زيه المعتاد بالأبيض والسمائي.ويتواجد منتخبا العراق والأرجنتين في المجموعة الثانية، إلى جانب المغرب وأوكرانيا.وحقق "ليوث الرافدين" بداية رائعة بالفوز على أوكرانيا 2-1، في المقابل، يسعى منتخب الأرجنتين لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام المغرب بنتيجة 2-1.