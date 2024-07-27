شوط أول مثير ينتهي ايجابياً بين العراق والأرجنتين في أولمبياد باريس

وسجل تياغو ألمادا في الدقيقة (14) الهدف الأول لمنتخب التانغو، قبل أن يعود أيمن حسين ويسجل هدف التعديل لليوث الرافدين في الدقيقة 49، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.انطلقت مباراة منتخبنا الأولمبي أمام نظيره الأرجنتيني، في الساعة الرابعة من مساء اليوم السبت.ويرتدي المنتخب العراقي الأولمبيّ الزي الأخضر الكامل، وحارس المرمى الزي الأصفر الكامل، فيما سيرتدي المنتخب الارجتيني زيه المعتاد بالأبيض والسمائي.ويتواجد منتخبا العراق والأرجنتين في المجموعة الثانية، إلى جانب المغرب وأوكرانيا.وحقق "ليوث الرافدين" بداية رائعة بالفوز على أوكرانيا 2-1، في المقابل، يسعى منتخب الأرجنتين لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام المغرب بنتيجة 2-1.