قصر أسطورة بايرن ميونخ متاح للجميع بتكلفة رمزية.. صور

ويعتبر فيليب لام أحد أهم ظهراء الطرف في العالم، وهو من الجيل المتوج بكأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا ودوري أبطال أوروبا 2013 مع بايرن ميونخ.اللاعب الذي قضى معظم مسيرته في بايرن ميونخ، باستثناء موسم على سبيل الإعارة في شتوتغارت، خاض 517 مع عملاق بافاريا و113 بقميص الماكينات.وقال فيليب لام في تصريحات لمجلة "إي دي" الألمانية إنه استمتع على مدار مسيرته كلاعب كرة قدم بكونه ضيفا ويريد أن يعيش شعور المضيف، مضيفاً: "اعتقدت أنه من الرائع أن أعطي أشخاصًا آخرين الفرصة لقضاء ليلة في منزلي".وسيتيح فيليب لام فرصة قضاء ليلة 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في منزله مقابل 21 يورو، وهو رقم قميصه مع بايرن ميونخ.وسيحصل الفائزون بتذكرة قضاء ليلة في منزل فيليب لام على تذكرتين لحضور مباراة لبايرن ميونخ وعشاء بافاري من شيف محترف بالإضافة لقميص موقع من لام.وعن منزله الذي يقع على بحيرة تيجرنسي البافارية، الذي يحتوي على نسخة من كأس العالم 2014 التي حققها مع منتخب ألمانيا والعديد من التذكارات الرياضية الخاصة بمسيرته يقول لام: "حياتي كلها مرتبطة بكرة القدم، لذا فمن الطبيعي أن ينعكس هذا في المنزل، لكن العقار جذاب للغاية للجميع سواء كنت تحب كرة القدم أم لا".يشار إلى أن قصر لام يحتوي على العديد من غرف النوم، ويطل على بحيرة وجبال قريبة ويضم مسبحاً داخلياً.