بالصور من نيس.. تمارين استشفائية للأولمبي العراقي

وأشرفَ على التمارين الملاكُ التدريبيّ للمنتخبِ الذي سيتأهبُ لخوضِ مباراته الثالثة أمامَ نظيره المغربي بعد غدٍ الثلاثاء ضمن الجولةِ الثالثة والأخيرة للمَجموعةِ الثانية.

وحضر التمارين الاستشفائية والتأهيلية، اليوم، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال وعضو المكتب التنفيذيّ للجنةِ الأولمبية خليل ياسين.