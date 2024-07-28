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بالصور من نيس.. تمارين استشفائية للأولمبي العراقي
Alsumaria Tv
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أجرى لاعبو منتخبنا الأولمبي تمارين استشفائية في ملعب مدينة نيس بعد مباراة يوم أمس السبت أمام منتخب الأرجنتين التي خسرها بثلاثة أهداف لهدف في دورةِ الألعاب الأولمبيّة في باريس 2024.
وأشرفَ على التمارين الملاكُ التدريبيّ للمنتخبِ الذي سيتأهبُ لخوضِ مباراته الثالثة أمامَ نظيره المغربي بعد غدٍ الثلاثاء ضمن الجولةِ الثالثة والأخيرة للمَجموعةِ الثانية.
وحضر التمارين الاستشفائية والتأهيلية، اليوم، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال وعضو المكتب التنفيذيّ للجنةِ الأولمبية خليل ياسين.
أدناه الصور من موقع الاتحاد العراقي لكرة القدم..
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