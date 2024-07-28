برشلونة يرفض عرضا لنقل نجمه للدوري السعودي

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن مصادر من داخل برشلونة، قالت إن النادي تلقى عرضا يبلغ 65 مليون يورو من الدوري السعودي لضم رافينيا.

وأشارت إلى أن برشلونة رفض هذا العرض؛ لأنه يعتبر الرقم منخفضا بسبب قيمة اللاعب، ويأمل في أن يحصل على عرض أكبر لرافينيا يقترب من 90 مليون يورو.وأوضحت أن الهلال سبق أن استفسر قبل أسابيع من برشلونة عن وضع رافينيا، وتواصل خورخي جيسوس، مدرب الزعيم، بشكل شخصي من الحصول على معلومات عن الصفقة.وذكرت أن برشلونة مستعد للتفاوض على بيع رافينيا إذا نجح النادي السعودي في إقناعه بالرحيل، وقدم عرضا ضخما للبارسا.