دفعة واحدة.. برشلونة يريد التخلص من 8 لاعبين

ويرغب برشلونة في التعاقد مع الثنائي المتوج بلقب اليورو مؤخرًا، نيكو ويليامز وداني أولمو، لاعبي أتلتيك بيلباو ولايبزيج.وبحسب موقع "ذي أتلتيك" فإن برشلونة عقد النية على التخلي عن 8 لاعبين، من أجل إنعاش خزينة النادي وعقد صفقات جديدة.وذكر أن أبرز اللاعبين الذين يسعى برشلونة للتخلص منهم، الهولندي فرينكي دي يونج والبرازيلي رافينيا، لافتا إلى أن إصابة الأول قد تمنع رحيله هذا الصيف، كما أن الثنائي لا يرغب في المغادرة.كما يسعى برشلونة للتخلص من الفرنسي كليمينت لينجليت والكاميروني ميكائيل فاي.ومن بين اللاعبين الذين يسعى برشلونة للتخلص منهم أيضًا، الثنائي أنسو فاتي ورونالد أراوخو، لكن بشرط الحصول على عرض لا يقل عن 70 مليون يورو للأخير.وبخلاف السداسي السابق ذكره، يدرس برشلونة بيع فيران توريس، الذي تبلغ قيمته السوقية حاليًا حوالي 55 مليون يورو.أما اللاعب الأخير، فهو البرازيلي فيتور روكي، الوافد في يناير/كانون الثاني الماضي، ولم يقدم الأداء المنتظر حتى الآن.