أولمبياد باريس.. مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين بين العراق والمغرب اليوم

يسعى لاعبونا اليوم إلى تحقيق الفوز فقط في هذه المقابلة والتأهل إلى الدور المقبل بعد أن تساوت الفرق الأربعة بذات العدد من النقاط الثلاث، واحتلاله المركز الأخير في الترتيب بسبب فارق الأهداف، وفي حالة التساوي في النقاط، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة، ثم المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية في النقاط، وإذا استمر التساوي يتم اللجوء إلى معايير إضافية مثل اللعب النظيف أو إجراء قرعة.وأجرت يوم أمس إدارة وفد منتخبنا جولة تفقدية في ملعب أليانز ريفييرا وسط استياء كبير لسوء أرضية الملعب وعشبها الطبيعي، في المقابل أتمّ الطاقم التدريبي المشرف على تدريب منتخبنا استعداداته لهذه المقابلة المصيرية التي من المفترض أن تشهد غياب مدافعنا زيد تحسين لعدم جاهزيته جراء الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام الأرجنتين، في الوقت نفسه تأكدت مشاركة زميله الآخر سعد ناطق، إثر تلقيه الضوء الأخضر من طبيب البعثة بخصوص جاهزيته لخوض لقاء اليوم، وسبق ذلك إقامة محاضرة تحليلية مفصلة تناول فيها الطاقم المساعد العديد من الحالات الخططية التي تتعلق بالشقين الهجومي والدفاعي والتركيز على أهمية معالجة الهفوات التي حدثت في المواجهتين الماضيتين، إلى جانب تسليط الضوء على قدرات المنافس المغربي الذي يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين الذين يمتازون أيضاً بالمهارة مع القوة البدنية والسرعة في التحولات والتصرف الذكي في الثلث الأخير بالإضافة إلى عرض وشرح الأهداف التي دخلت شباك أسود الأطلسي وأهمية الإفادة القصوى من تلك الأخطاء التنظيمية والفردية.بدوره، يطمح منتخب المغرب الشقيق إلى تحقيق الانتصار، بعد فوزه في الجولة الأولى على الأرجنتين (2 - 1) بسيناريو درامي، وخسارته بنفس الطريقة أمام أوكرانيا (1 - 2) وسط أنباء أشارت إلى احتمالية غياب المهاجم سفيان رحيمي، بعد ارتقائه في إحدى الكرات الهوائية، خلال مواجهة منتخب بلاده أمام أوكرانيا كذلك فإنه لا يوجد أي لاعب موقوف من كتيبة المدرب طارق السكتيوي بسبب الإنذارات.