لاعبو العراق يقطعون وعدًا لشنيشل بشأن مواجهة المغرب "الحاسمة".. ما هو؟

وسيواجه المنتخب الأولمبي العراقي نظيره المغربي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024، على ملعب اليانز ريفييرا اليوم الثلاثاء، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت الدوحة وبغداد.وتحدث مدرب المنتخب الأولمبي العراقي، راضي شنيشل، إلى لاعبيه في الوحدة التدريبية الأخيرة، والتي أجريت بعد خسارة الفريق أمام نظيره الأرجنتيني بثلاثية لهدف، إذ قدم اللاعبون اعتذارهم الشديد للكادر التدريبي بسبب الأخطاء الفردية التي أدت إلى خسارة الفريق العراقي، ودخوله في مرحلة الحسابات المعقدة بالمجموعة.وأكد اللاعبين لشنيشل بأنهم جادون ومصممون على تقديم مباراة كبيرة أمام المغرب، لأنهم يدركون حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، رغم صعوبة المباراة أمام أسود الأطلس، كما وعد اللاعبين شنيشل بأنهم سيفكرون فقط في كيفية حصد العلامة الكاملة من المباراة، ليكون الفريق العراقي من ضمن المنتخبات المتأهلة للدور الثاني، بحسب winwin.وبعثة المنتخب الأولمبي العراقي لا يريدون مواجهة الجماهير العراقية، وهم لم يقدموا ما يشفع لهم بالأولمبياد، إذ لم يتوقع اللاعبون بأن يكون الحضور الجماهيري غفيرًا لهذه الدرجة في فرنسا، خصوصًا وأن مشجعي العراق جاءوا من أغلب البلدان الأوروبية الأخرى، وهم ليسوا مقيمين في فرنسا.وتشهد بعثة المنتخب الأولمبي العراقي حاليًّا حالة من الانضباط الكبير، والجميع يحاول تقديم الدعم اللازم، سواء من قبل رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال أو من قبل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، الذي وعد بمكافآت كبيرة في حال تأهل الفريق العراقي للدور التالي من الأولمبياد.ومن المقرر ان يعقد المدرب راضي شنيشل اجتماعًا فنيًّا أخيرًا مع اللاعبين، اليوم الثلاثاء، ليبلغهم بتوصياته الأخيرة قبل انطلاق المواجهة، إذ يرغب شنيشل في التركيز على بعض النقاط، وتكرارها على اللاعبين، على أمل تطبيقها بحذافيرها في مواجهة المغرب التي تتطلب جهدًا وتركيزًا كبيرًا من الفريق العراقي.ويتذيل المنتخب الأولمبي العراقي ترتيب المجموعة الثانية في الأولمبياد، برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا، إذ يتوجب عليه تحقيق الفوز على المغرب في الجولة الأخيرة، من أجل الظفر ببطاقة التأهل للدور المقبل.