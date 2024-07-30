توصيات أخيرة من شنيشل للاعبي العراق قبل ساعات من مواجهة المغرب

وسيواجه المنتخب الأولمبي العراقي، نظيره المغربي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024 على ملعب أليانز ريفييرا اليوم الثلاثاء عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت الدوحة وبغداد.مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، التقى بلاعبي فريقه صباح اليوم من أجل إبلاغهم مجموعة توصيات أخيرة قبل خوض اللقاء أمام المغرب مساء اليوم، إذ تضمن اللقاء بعض الجوانب التكتيكية وكيفية غلق المساحات أمام المنافس وضرورة استثمار الوقت في المباراة.وطالب شنيشل من لاعبيه محاولة التسجيل مبكراً في المباراة من أجل تسهيل المهمة ولكن شدد على عدم التسرع، لأن هذا الأمر سينعكس بصورة سلبية على أداء الفريق وخصوصاً في الخط الهجومي وأيضاً طالب شنيشل بتقسيم جهد اللاعبين لأنه توقع أن تكون المباراة تنافسية وذات ندية كبيرة.كما طالب المدرب من اللاعبين أن يؤمنوا بحظوظهم، خصوصاً أن في المجموعة الثانية لا يوجد منتخب أفضل من الآخر، من سينتصر سيتأهل ولن تكون هناك أي حسابات معقدة وطالبهم أيضاً بأن يكونوا أكثر شراسة أمام المرمى المغربي لأن العراق اليوم بحاجة إلى تسجيل الأهداف ولربما يكفيه هدف واحد للتأهل، بالتالي فإن الهجوم ستقع على عاتقه مسؤولية كبيرة، بحسب winwin.وسجل المنتخب الأولمبي العراقي 3 أهداف في مباراتين بالأولمبياد، حملت توقيع اللاعبين أيمن حسين (هدفين) وعلي جاسم (هدف واحد)، فيما تلقى المنتخب الأولمبي العراقي 4 أهداف في مباراتين، هدف من أوكرانيا و3 من الأرجنتين.وسبق للمنتخب الأولمبي العراقي أن واجه نظيره المغربي على أرضه في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وانتهت المواجهة حينها بفوز العراق بنتيجة 1-0 ضمن معسكر تدريبي قصير لأسود الرافدين.ويستقر المنتخب الأولمبي العراقي، في ذيل ترتيب المجموعة الثانية في الأولمبياد برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا، إذ يتوجب عليه تحقيق الفوز على المغرب في الجولة الأخيرة من أجل الظفر ببطاقة التأهل للدور المقبل.