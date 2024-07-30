رسمياً.. النني يعود للملاعب العربية من بوابة الإمارات

وأعلن الجزيرة عبر حسابه الرسمي، مساء الثلاثاء، أن النني أصبح لاعبا للفريق.وستكون تجربة الجزيرة الأولى للنني في الملاعب العربية، منذ لعبه في صفوف المقاولون العرب في الفترة ما بين 2010 و2013.وكشف نادي الجزيرة عبر مقطع فيديو تعاقده مع النني بعنوان "حان الوقت.. محمد النني جزراوي".ويشارك النني حاليا في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر الأولمبي.