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سباح تونسي يخطف الأنظار في أولمبياد باريس

رياضة

2024-08-04 | 12:09
سباح تونسي يخطف الأنظار في أولمبياد باريس
المصدر:
روسيا اليوم
609 مشاهدة

واصل السباح التونسي أحمد الجوادي تألقه في أحواض السباحة في قاعة "أرينا لا ديفانس" ضمن أولمبياد باريس 2024، بتأهله إلى نهائي سباق 1500 م حرة.

وسجل أحمد الجوادي أسرع توقيت في السلسلة الرابعة وهو الثالث في التصفيات، وقدره (14:44.20) دقيقة، متقدما بفارق 1.11 ثانية على الأمريكي بوبي فينك و1.39 ثانية على الهنغاري ديفيد بتلهام.
 
وحل السباح التونسي البالغ من العمر 19 عاما ثالثا في الترتيب العام للتصفيات بعد الإيرلندي دانيال ويفن، الفائز بذهبية سباق 800م يوم الثلاثاء الماضي، صاحب أسرع توقيت في سلسلته (الثالثة) بزمن قدره (14:40.34) دقيقة متفوقا على الإيطالي غريغوريو بالترينييري، الذي سجل (14:42.56 د.).

وخطف الجوادي الأنظار أيضا في تصفيات سباق 800 م وحل ثانيا أمام بالترينييري وخلف ويفن، لكنه أخفق في النهائي بخطف ميدالية وتحقيق المفاجأة حيث اكتفى بالمركز الرابع.

وكان أحمد الجوادي، بطل فرنسا وإفريقيا الذي ترعرع في نادي المستقبل الرياضي بالمرسى والمقيم في مارتيغ الفرنسية ويدربه فيليب لوكا، يمني النفس بالسير على طريق مواطنيه أسامة الملولي وأحمد أيوب الحفناوي.
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