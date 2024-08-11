اليوم الأخير لأولمبياد باريس.. ذهبية جديدة للعرب

وبعد تحقيقه ثلاث انتصارات أمس السبت على الإيراني أمير علي أزاربيرا 4-3، والكازاخستاني أليشر يرغالي 14-2 والأمريكي كايل فريدريك سنايدر 6-4، تغلب تاج الدين في النهائي على الجورجي جيفي ماتشاراشفيلي 2-0.ورفع العرب رصيدهم إلى سبع ذهبيات حتى الآن في باريس، مقابل خمس في نسخة طوكيو صيف 2021 التي كانت الأنجح لهم.كما ارتفع رصيد ميداليات البحرين لأربع، لتحتل المركز الـ31 في ترتيب الدول الأكثر حصدا للميداليات في أولمبياد "باريس 2024".وكانت وينفرد يافي قد أهدت البحرين الميدالية الذهبية الأولى بفوزها في سباق 3 آلاف متر موانع، وتوجت سلوى عيد بالميدالية الفضية في سباق 400 متر، فيما حصد الرباع جور ميناسيان الميدالية البرونزية في منافسات وزن 102 كيلوغراما في مسابقة رفع الأثقال.وتختتم منافسات أولمبياد "باريس 2024" مساء اليوم الأحد، بعدما أقيمت على مدار ما يزيد عن الأسبوعين.