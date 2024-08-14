أغلبهم من أفريقيا.. 5 محترفين في طريقهم لنادي الزوراء بعد فك أزمة الإدارة

وسبق وأن قررت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية تشكيل هيئة مؤقتة لإدارة نادي الزوراء، بدلاً من إدارة فلاح حسن، نتيجة وجود مخالفات في العملية الانتخابية بالنادي بحسب بيانها، لكن إدارة فلاح حسن تحصلت على تأكيد قضائي بسلامة إجراءات انتخابات النادي.ومركز التسوية والتحكيم الرياضي في العراق قرر إلغاء قرار اللجنة الأولمبية العراقية بتشكيل هيئة مؤقتة لنادي الزوراء الرياضي، تمهيدًا لإجراء الانتخابات لاختيار الهيئة الإدارية الجديدة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وذلك بناءً على قرار المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية المتخذ في جلسته الخامسة والثلاثون، المنعقدة بتاريخ 26 يونيو/ حزيران الماضي.المركز قرر إلغاء الأمر الإداري الصادر عن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وإلغاء قرار المكتب التنفيذي في اللجنة، لكون انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الزوراء التي جرت في 27 أغسطس/ آب 2022 هي انتخابات صحيحة، ولم تتضمن أي مخالفة لأحكام القانون، والإجراءات والكتب الصادرة من لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي، تخرج عن الصلاحيات الممنوحة لها بموجب دستور جمهورية العراق لعام 2005، والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، كما أن قانون الأندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986 حدد الحالات التي توجب على اللجنة الأولمبية مراعاتها عند إصدار قرار حل الهيئة الإدارية للنادي، إضافة إلى أن توصيات اللجنة التحقيقية التي استند إليها قرار المكتب التنفيذي لم تتضمن توصية بحل الهيئة الإدارية للنادي.كما ان المركز أكد شرعية إدارة فلاح حسن لنادي الزوراء، لذلك سيواصل النادي إجراءات التعاقد مع لاعبين جدد لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، وبحسب احتياجات الكادر التدريبي للنوارس بقيادة عصام حمد، إذ ستقوم الإدارة بالتعاقد مع خمسة لاعبين محترفين لتعزيز صفوف الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، وأغلبهم سيكونون من قارة أفريقيا، بحسب winwin.وبدأ نادي الزوراء مرتبكًا في سوق الانتقالات الصيفية في العراق، بسبب عدم معرفة اللاعبين الراغبين بالانضمام إلى النادي مع أي إدارة تتم المفاوضات.ولن يلعب فريق الزوراء في أي مشاركة خارجية في الموسم المقبل، رغم احتلال الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب دوري نجوم العراق، كون الفريق انسحب من خوض مباراة "بلاي أوف" أمام دهوك، بسبب عدم تواجد عدد كافٍ من اللاعبين وانتهاء عقود لاعبين آخرين.