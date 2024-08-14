صدمة لبرشلونة تخص موقعة فالنسيا

وبحسب تقرير نشره الحساب الرسمي لقناة "Deportes Cuatro" الإسبانية، فإن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، لديه 10 لاعبين فقط متاحين للعب ضد فالنسيا.وأضافت القناة، عبر حسابها على موقع "إكس"، أن هناك 5 لاعبين مصابين في الوقت الحالي، على رأسهم رونالدو أراوخو الذي لن يعود إلا في كانون الأول، بينما ما يزال يتعافى جافي من تمزق في الرباط الصليبي بركبته.ويستمر عملية تعافي بيدري من التواء في الركبة، فيما لم يتعاف فرينكي دي يونج وأنسو فاتي من الإصابات التي يعانوا منها منذ فترة.وإلى جانب المصابين، هناك عناصر لن تكون متاحة بسبب عدم تسجيلها بعد، وتتضمن هذه القائمة إينيجو مارتينيز، داني أولمو، فيتور روكي، باو فيكتور، بابلو توري.وأشارت إلى أن برشلونة أرسل بالفعل الوثائق إلى رابطة الدوري الإسباني، وينتظر الأخبار حول موقفهم، ورغم أنه لم يتم استبعادهم تماما، إلا أنهم في الوقت الحالي لن يكونوا متاحين للعب في ميستايا.ونوه التقرير "بالإضافة لذلك، يقضي فيرمين لوبيز إجازته بعد اللعب في بطولة أوروبا ودورة الألعاب الأولمبية مع المنتخب الإسباني، لذلك يبلغ إجمالي الغائبين 11 لاعبا".وباستثناء حراس المرمى، لا يستطيع فليك الاعتماد حاليا إلا على 10 لاعبين من الفريق الأول، وهم: "كوندي، كريستنسن، بالدي، كوبارسي، إيريك جارسيا، جوندوجان، لامين يامال، رافينيا، ليفاندوفيسكي وفيران توريس".واختتم التقرير بأن هناك لاعبين شباب يمكن أن يلعبوا دورا في مباراة فالنسيا بسبب وباء الغيابات الذي يضرب الفريق مثل فورت، بيرنال، كاسادو وأليكس فالي.